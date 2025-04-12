Coldplay演唱會｜運輸署：天氣不穩定體育園附近一帶交通料更繁忙　籲觀眾乘搭公共交通工具往返　

▲ （資料圖片）

英國樂隊Coldplay今（12日）在啟德體育園舉行壓軸演唱會。運輸署指，由於天氣不穩定，體育園附近一帶的交通預期會更為繁忙，籲往返啟德體育園啟德主場館演唱會的觀眾，乘搭港鐵及散場時段提供的特別巴士服務，在戶外時應提高警惕，注意安全。

署方提醒，由於入場和散場時間可能因實際情況而有變，觀眾特別是過境旅客應預早計劃行程，有需要應及早購票，觀眾應留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊。署方已督導各本地和跨境公共運輸服務營辦商加強服務，預備足夠班次和人手，應對乘客需求，讓觀眾便捷入場，有序離場。

港鐵：

屯馬綫班次會進一步加密至約2.5分鐘一班車，東鐵綫北行亦會相應加密班次

經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出

特別巴士路線：

宋皇臺道上落客區已安排11條特別巴士路線前往口岸及港九新界各主要地區：

港島：銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、太古、筲箕灣、小西灣；

九龍：旺角、觀塘；

新界東：大埔、粉嶺、上水、將軍澳；

新界西：屯門、元朗、天水圍、葵涌、荃灣、青衣；



過境旅客可乘坐第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）前往落馬洲／皇崗口岸；或第A25S號線在港珠澳大橋香港口岸轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）前往澳門及珠海

的士：

由於離場人士較多，候車預期輪候時間會較長，觀眾應考慮使用其他公共交通工具。

署方指，觀眾可留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊，以及經運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台發放的最新交通消息。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】