好去處｜香港歷史博物館下周三起推秦漢文物展覽 展出逾百套藏品包括11件國家一級文物
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康文署和陝西省文物局合作，下周三（16日）至7月7日在香港歷史博物館，推出「香港賽馬會呈獻系列：天下一統—陝西秦漢文明展」，介紹秦漢時期的政治、經濟、文化、科技以及中外交通等發展，展覽免費入場。
康文署指，展覽將呈獻逾一百套精選藏品，分別來自秦始皇帝陵博物院、漢景帝陽陵博物院及陝西省考古研究院（陝西考古博物館），超過一半首次在香港展出。展品當中11件或組為國家一級文物，而一級文物中更有4件是首次在內地以外地方展出。
有關文物包括，出自秦代的跪射俑屬國家一級文物，屬弩兵俑，頭挽髮髻，身穿戰袍，上身和兩臂有鎧甲，腳蹬方口翹尖履，雙手在做握弓弩狀，鎧甲上仍可看到兩千多年前工匠所描繪的紅色彩繪。另有漢代的着衣式騎馬俑，出土於漢陽陵南區外藏坑，無臂裸身，雙腿呈弓形姿態，原本應跨騎於木質戰馬之上，臂膀處有圓形孔洞與木質殘留的痕跡，推想原本應配以木質臂膀並穿戴絲麻衣物。
漢代貨幣由中央政府統一管理，展品陶錢範於陝西省西安市高陵區陽陵邑出土，是古代鑄造金屬貨幣的模具，相信是用來鑄造「五銖」銅錢。另一展品金餅，於西安市鳳棲原西漢張安世家族墓地出土，用於皇室貴族間的賞賜與饋贈。
展覽亦會介紹香港在秦漢時期的發展，展出逾20套在香港出土的文物，包括屯門掃管笏、南丫島深灣和赤鱲角深灣村出土的漢代「五銖」銅錢，以及李鄭屋漢墓出土的陶屋模型等。
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