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假期醫生｜18間普通科門診復活節期間應診　接受電話及HA Go預約

港聞

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（資料圖片）

醫管局明日（14日）起啓動服務需求高峰期特別措施，復活節假期期間（18日至21日）將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

醫管局亦會由明日起再次推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費。「HA Go」會員亦可透過醫管局流動應用程式「HA Go」提交申請。有關安排只適用於未接受醫生診症的病人，並須在登記後24小時內提出申請，合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。

醫管局發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫，非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

另外，18區中醫診所暨教研中心亦會於復活節假期前後加強服務，其中4間中醫診所會於假期期間提供服務。求診人士可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式預約服務。

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