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香港旅遊｜楊淑芬：今年首季海外旅客按年增18%　料復活節期間一半旅行團經高鐵到內地

港聞

發布時間： 1 小時前

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旅遊業議會總幹事楊淑芬。（資料圖片）

旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（13日）在電台節目表示，本港今年首季旅客量按年上升9%，當中海外旅客增幅達18%，高於內地客的6%；七欖期間海外旅客亦按年增20%，佔整體旅客67%，認為趨勢樂觀。

高鐵旅行團包「專列」　迅速售罄

楊淑芬指，復活節假期是出境高峰，預計會有不少市民外遊，以自由行為主。她預計有一半旅行團經高鐵到內地，張家界、長沙、武漢和潮汕等目的地都受市民歡迎，有旅行團套票甚至包「專列」，亦迅速售罄；飛機團的報名情況就與去年相若，主要是短線行程。

她指，本港有條件發展演唱會經濟，啟德體育園是世界級場地，英國樂隊Coldplay在港舉行演唱會期間，外國旅客增加，他們都是高消費旅客，平均消費近1萬元，有助帶旺周邊業務。

萬宜水庫東壩旅行團　過往反應一般

西貢萬宜水庫東壩近期成為內地旅客打卡熱點，惟人流眾多交通擠塞。楊淑芬指，萬宜水庫東壩是「生態加旅遊」的好例子，需在旅客體驗及交通方便間取平衡。

楊指出，旅行社有一定配額，可以安排小型旅遊巴前往東壩，惟旅客喜歡自由行，相關旅行團以往反應一般，建議業界多作宣傳，令旅客盡量跟團到訪，協助減低混亂情況，但不建議擴濶車路。她又指，本港有很多行山景點，認為可以分散宣傳，讓旅客到不同地方，避免過度擠逼。

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