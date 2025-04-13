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智慧警政｜周一鳴：研在智慧燈柱加裝閉路電視　引入機械人、機械狗助執法

港聞

發布時間： 16 分鐘前

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警務處處長周一鳴。（資料圖片）

警方去年4月起開始在全港各區安裝閉路電視，已於去年底共安裝615組鏡頭，目標於今年內完成安裝2,000組鏡頭。新任警務處處長周一鳴今日（14日）在電台節目表示，正審視明年的目標安裝數目，希望越多越好；未來會研究在所有智慧燈柱加裝閉路電視，並考慮引入機械人、機械狗等協助執法。

周一鳴表示，警方去年在全港安裝615組閉路電視，至年底成功協助短期內偵破122宗案件，包括兇殺和搶劫等嚴重罪案，至3月底更增加至近一倍至226宗，反映成效理想，惟暫未有終極目標。

被問到未來安裝閉路電視的目標會否增至「行幾步就有一部」，周一鳴說「有機會」，又指有市民反映增設閉路電視令他們生活更安心，建議在住所附近安裝，相信市民現時對閉路電視的接受程度已較高。他強調，警方有清晰指引，確保增設閉路電視同時保障私隱，公眾毋須擔心。

他續說，警方正研究加入人工智能，包括參考內地應用於道路安全工作，識別交通意外事故，盡快派遣人員到場處理；同時探討日後在智慧燈柱上安裝閉路電視，相信做法更方便。

周一鳴又指，會積極研究引入機械人、機械狗協助警政工作。至於是用作捉賊、或帶同出外巡邏，警方仍在初階的研究階段，短期內都會試行使用無人機做高空巡邏，或於郊區和邊界地區等地方試用。

政府提出增加俗稱「牛肉乾」，即交通違例定額罰款水平。周一鳴重申，警方在抄牌數目方面沒有KPI，提醒市民千萬不要少看交通違例的嚴重性。他舉例說去年共有19人因為兇殺案而死亡，但因交通意外失去生命者，共有88名，相差4倍多。而違例泊車嚴重性也不能低估，有部分案件看到正是因為路面有違泊，導致一些長者或小孩視線受阻，在車與車中間走出馬路而被撞死。

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