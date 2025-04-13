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美化舊區｜市建局九龍城AR重現飛機低飛景象　大廈外牆設潮泰特色大型壁畫

港聞

發布時間： 1 小時前

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市建局構思在大廈外牆或街道利用AR技術，重現飛機低飛景象。（市建局提供）

因應九龍城區蘊藏豐富潮州、泰國文化，以及商舖林立的地區特色，市建局行政總監韋志成今（13日）在網誌表示，團隊擬為區內部分商舖和大廈改造特色外觀，正構思以舊啟德機場或飛機為主題，在區內大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在九龍城低飛景象，並推出消費獎賞計劃。

團隊將以潮州、泰國和舊啟德機場為主題，為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計，如制作特色貼紙和掛飾等，透過美化街道兩旁的店面提升街區的活力。

團隊最近委聘本地藝術家團隊，負責商舖店面的設計工作，未來數個月，藝術家會落區與商舖營運者訪談，了解他們對設計的想法和意願，制定和落實設計方案，預計最快今年下半年在獲得商舖的同意後，便可完成店面設計和安裝的工作。

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此外，適逢舊啟德機場成立一百周年，團隊正構思以舊啟德機場或飛機為主題，在「龍城」區的大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在「龍城」區低飛景象，讓舊街坊尋回上一代集體回憶，亦讓市民及旅客透過科技認識舊啟德機場。

市建局藉著試行「小區復修」先導計劃，向參與先導計劃的7幢大廈提出建議，在修繕大廈外牆之上加添美化工程，由藝術家為大廈外牆設計具潮泰特色的大型壁畫。團隊早前公開招標，邀請本地及海外藝術家參與競投外牆壁畫設計的服務合約。招標工作上周三（9日）截止，接獲超過30份、來自本地、內地、泰國、日本和法國等地40多名藝術家的標書，當中海外藝術家超過半數。

首幅外牆壁畫將設置於城南道增褔樓，將以泰國作為壁畫主題，預計最快於今年年底完成。屆時市民行經城南道或乘車經過太子道西天橋對開位置時，便可欣賞到外牆壁畫藝術創作。

市建局亦研究將「小街道大聯盟」計劃拓展至九龍城區，範圍涵蓋龍崗道至城南道一帶的商戶，吸引旅客及市民探索社區，帶當區經濟。

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