香港創科｜InnoEX及春電展灣仔會展開幕　焦點：人工智能及低空經濟

▲ InnoEX及春電展灣仔會展開幕，一連四日吸引來自29個國家及地區超過2,800家展商參與。

第三屆香港國際創科展（InnoEX）開幕，以「創新 • 智動 • 起飛」為主題，聯同由香港貿發局舉辦的第21屆香港春季電子產品展（春電展），一連四日（4月13至16日）假香港灣仔會議展覽中心隆重舉行。兩項展會共吸引來自29個國家及地區超過2,800家展商參與，為各行各業帶來解決痛點和發掘新機遇的產品和科技方案。

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香港貿發局總裁方舜文表示：「國際創科營商周」是香港一直作為國際創新及科技樞紐的印證。今年InnoEX匯聚來自17個國家和地區逾500家參展商，包括世界級的創新機構、研發中心及科技先鋒等，當中日本、泰國及英國擴大了參展規模，澳洲、盧森堡、馬來西亞、瑞典及阿聯酋首次參展，

展會帶來多家發展迅速的無人機和空中汽車企業，展示其方案，當中上海科企御風未來機曾經多次參與內地雨災的救災工作的無人；四川巨企沃飛長空的電動空中汽車亦在InnoEX亮相。智慧出行方面，香港展商諾科達帶來的無人車可配送外賣及快遞，並能在惡劣天氣及斜坡上行駛。

展會的主題日還涵蓋人工智能和機械人技術（4月14日） 及網絡安全（4月15日）；展會最後一天（4月16日）則針對中小企解決方案，由政府部門和多間科技方案供應商為中小企介紹協助其發展的政府支援計劃和創新方案。

同期舉行的第21屆春電展將繼續以「世界級電子業盛會 激發無限商機」為主題，重點展示智能家居、健康科技及可穿戴裝置領域。