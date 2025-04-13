九龍城潑水節｜大批市民慶祝潑水　Coldplay演唱會帶動食肆宵夜生意多2成

▲ 泰國新年亦是一年一度的潑水節，大批居港泰國人和港售在九龍城慶祝。（梁偉榮攝）

今日（4月13日）為泰國新年，亦是一年一度的潑水節。大批居港泰國人在九龍城慶祝，有泰國餐廳指今日生意較平日多3成，最主要多了外區客。另有泰國餐廳老闆透露，因應Coldplay演唱會延長營業時間至凌晨1時，宵夜生意較平日多2成。

作為泰國人聚居的地方，城南道有多間泰國餐廳，不少泰國人走出店舖慶祝，他們穿上泰國傳統服飾，帶上頸鏈，臉上塗上粉末，互相祝賀，氣氛熱鬧，現場所見有少量外國旅客。而小朋友都手持水槍互相「攻擊」，城南道就是當中的「主戰場」，行人路上都是圍觀的市民，有時有人無辜「中槍」。

到下午3時半，有小型泰國巡遊，將氣氛推上高潮，除了有泰國人抬出佛像，現場選出的「泰國小姐」優勝者穿上泰國傳統服飾，參與巡遊的泰國人亦聞歌起舞，更為旁觀市民塗上粉末，祝賀新年快樂。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

市建局正收購重建 龍崗道大半舖頭關門

泰象館泰國餐廳老闆徐先生表示今日生意較平日多3成，最主要多了街外客。他比較疫情前較多人集中在九龍城慶祝，近年有部分分散至長沙灣，加上經濟不景氣旅客減少。「加上市建局收樓重建，氣氛冇咁好。」記者在龍崗道觀察，街上只有3份之1的舖頭營業，不乏貼出告示指因收樓發展而結業，街上較冷清。近日英國樂隊Coldplay在啟德主場館舉行演唱會，徐先生透露，生意有稍微增多但未惠及，因散場時餐廳已關門。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

餐廳凌晨1點結業 成功吸Coldplay宵夜客

至於稍夜才關門的餐廳就有受惠，市集檔主店主詹先生亦有經營泰國餐廳，他表示昨日演唱會尾場店舖營業時間至凌晨1時，即延長營業多1小時，宵夜生意比平時多2成，主要是演唱會觀眾散場時光顧。他相信如啟德的演唱會於10時多結束，而非11時，都可以再次受惠。

另有九龍城團體舉辦龍城美食潑水泰繽紛2025，在賈炳達道公園球場舉辦市集，現場有泰國服飾試穿、舞台表演、泰拳比賽和預先預約的潑水活動。場內就像嘉年華一樣，大批市民購買泰國小食。

▼ 點擊圖片放大 +2

香港市民伍小姐表示，今年第一次在香港參加潑水節活動，她認為氣氛很好，4人午市在區內消費了600元。陳先生就即場購買了一件泰國服飾，感受氣氛。林先生一家三口前來，做足玩水準備，穿上短袖衫褲和拖鞋。不過泰國人Levi就認為近兩年活動搬入球場後氣氛不及往年，因限制玩水地方，認為「無咁自由 。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】