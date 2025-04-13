全民造星｜JESS Law英國回流棄商從歌 母親幫報名選美卻開拓音樂路

▲ JESS Law英國回流棄商從歌

參加《全民造星IV》的羅思雅（JESS Law）2022年起以獨立歌手出道，至今已推出7首單曲，最近她推出新歌《世界末日才一起》，由Dear Jane結他手Howie作曲，JESS填詞，寫出自己的感情觀。

JESS坦言自己入行經過比較曲折離奇：「我從小到大都很喜歡唱歌，有空就會哼一下、作下曲、寫歌詞，但因為從小到大的教育，父母都是希望我走一條正常的路，當一個上班族，故本身是沒有想過當歌手。」

她英國讀商科畢業讀完書回來香港，發現打工上班真的很不適合她，覺得很局限，想跳框框。「媽媽就幫我報名參加一些選美比賽（亞姐），機緣巧合贏了一些名次，回想是一個挺搞笑的經歷，但因此經歷讓我在活動認識了一些音樂人，令我重拾起想做音樂的初心，或者叫做熱情，那個熱血又回來了。」

JESS說自始開始跟音樂人交流，繼而寫出第一首歌，後來她決定參加《全民造星IV》。「雖然名次不是很前，但學到了一些很寶貴經驗，讓我決定當一個獨立歌手，開始出歌直至現在。

2025年第一首單曲《世界末日才一起》由她填詞，JESS說：「我有好幾首歌都是自己填詞，因為想帶給樂迷有共鳴的感覺，其實好多時候我填詞都是自己親身經驗，或表達一些好強烈的感受，希望抒發出來，讓有差不多軌跡的人，可以用音樂來連連結。」

新歌源自她和曾男友一些經歷。「靈感可說我以前一段瘋狂事跡，我曾經好迷戀一個男仔，甚至不知對方有否女朋友，，依然很沉迷，又會和對方去酒吧飲酒，不知自己做甚麼，所以有一種世界末日感覺，就寫返這個感受出來。」

她和Dear Jane的Howie合作已有一段時間，JESS指：「其實一開始我非常之驚，因為他始終是前輩，但很感激他對我欣賞及幫助，漸漸都放下感覺他有威嚴的感覺，大家投入做音樂。而她最想合作的音樂人，還有Garath T.和Garath Chan。「其實我都想唱多點少少Jazz和 R&B作品，當然會繼續有抒情歌。

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