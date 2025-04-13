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少年警訊｜少年警訊創科大賽110人獲獎　周一鳴：體驗學習助激發學生好奇心

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「少年警訊創新科技大賽2024-25」(大賽) 在香港科學園舉行頒獎典禮暨嘉年華。

香港警務處少年警訊（少訊）主辦的「少年警訊創新科技大賽2024-25」(大賽) 昨日在香港科學園舉行頒獎典禮暨嘉年華，共有110人獲獎。

警務處處長周一鳴致辭時指少年警訊自1974年成立以來，一直以培育「青年領袖，滅罪伙伴」為目標，協助青少年樹立正確的人生觀及價值觀，並引導他們成為遵守法紀、有抱負及愛國愛港的新一代。

周一鳴表示，隨着警方加強打擊「太空油毒品」，今屆大賽加入「青年抗毒」的主題，鼓勵參賽者透過創意方案，提高青少年的抗毒意識。周一鳴又提到，今屆的參賽作品非常出色，證明體驗學習是STEAM教育的重要基石，有助激發學生的好奇心，培養他們的團隊合作精神和解難能力。

中銀香港已連續三屆全力支持少訊舉辦大賽，透過融合體驗學習和警務元素，培育本地科創人才及未來青年領袖，攜手防罪滅罪，建設美好香港。

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