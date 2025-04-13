天氣預報｜天文台解釋沙塵天氣成因　未來兩日仍然乾燥

▲ 今日（4月13日）香港空氣污染濃度甚高，同時又非常乾燥。(朱永倫攝)

今日（4月13日）香港空氣污染濃度甚高，同時又非常乾燥。天文台在天氣隨筆解釋，是次東北季候風將北方的沙塵往南輸送，又帶來乾燥天氣。雖然本港今日的能見度略有下降，但截至下午6時，港內的最低能見度仍有約6公里。

4月12日的衛星圖像顯示，氣溶膠光學厚度較高的地區已在長江流域一帶，由於空氣中的沙粒或塵粒濃度會隨着南下過程有所稀釋，地面觀測報告為對能見度影響較少的「沙塵天氣」，即能見度在1,000米或以上；沙塵一路往南傳輸，在4月12日晚上到達廣西。而今日（4月13日）位置最南的沙塵觀測報告曾到達廣東沿岸的上川島。縱使本港今日的能見度略有下降，但截至下午6時，港內的最低能見度仍有約6公里。

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根據環保署的數據，本港多個地方的可吸入懸浮粒子（PM10）在星期六晚接近午夜時顯著上升，而微細懸浮粒子（PM2.5）與PM10的比率（PM2.5／PM10）則下降至低於0.5。

根據研究，當PM10顯著上升，以及（PM2.5／PM10）的比率低於0.5，就能夠有效區分懸浮粒子源於東亞地區的沙塵而非因當地人類活動引致，顯示本港今日可能受沙塵天氣的影響。

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天文台預料，乾燥的大陸氣流及沙塵天氣會在未來一兩日繼續影響廣東，加上本地風勢微弱，空氣中的懸浮粒子會較容易積聚，本港部分地區能見度仍然較低。根據現時評估，星期三（4月16日）本港會轉吹偏東風，該區沙塵天氣的情況會逐漸緩解。

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