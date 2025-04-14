袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因

【袁潔瑩 / 伍仔 / 宅男女神】現年55歲的袁潔瑩（Fennie）1985年代參演處女作《開心鬼放暑假》並以「開心少女組」成員身份出道，憑靚樣昂成當年宅男女神。可是在1994年，袁潔瑩卻患厭食症，她曾坦言曾體重跌至34公斤，甚至停經。

淡出幕前多年的袁潔瑩，偶爾也出席公開場口及社交平台，只見近年袁潔瑩仍然很瘦，在年前更自爆有焦慮和人群恐懼症，在去年更驚見她暴瘦，雙頰凹陷，令影迷十分憂心。

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袁潔瑩近況︱聽伍仔講佛禪

近日有一張袁潔瑩與KOL伍仔合照，從相片所見袁潔瑩忽然回春，相比去年雙頰凹陷的她明顯增磅，精神飽滿，面色紅潤。而且袁潔瑩將手臂挨向五仔胸膛，二人笑容一致，更令人認為她公布新戀情。其實伍仔是前TVB藝人，後來轉型YouTuber，原來袁潔瑩受情緒病困擾時，非常愛收聽伍仔在網台講佛禪解開心結。

在節目中，伍仔一開始便說：「有內地粉絲見到我哋影相，話我係你男朋友嚟，講吓我哋關係。」袁潔瑩反問：「你想澄清？」伍仔說：「唔係澄唔澄清，講真嘢囉。」

袁潔瑩透露有段時間要看心理醫生，當時聽到伍仔在網台講佛，說：「睇YouTube2、3個月就好想搵你，我係好奇心好強嘅人，覺得你知識廣博，所以用盡方法，我冇ig，搵粉絲幫我搵到你......。（你話聽我好瞓啲）哈，聽佛禪，有段時間我心情......有啲事解決唔到，有個心結喺度，我又覺得好奇怪，坦白講我有睇心理醫生，有次我見佢，話我識咗五仔，我聽佢講佛禪覺得好舒服。」同時，伍仔也多次讚對方「紅粉緋緋」。

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