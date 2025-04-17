  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 19:03

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊｜的士駛入校園保良局王賜豪(田心谷)小學 　司機分享職業生涯助學生多元體驗

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

保良局王賜豪（田心谷）小學】為了拓寬學生的視野，深入了解各行各業，以助他們規劃將來工作生涯，沙田大圍的保良局王賜豪（田心谷）小學舉行「夢想導航──校長的移動教室」活動，學校邀請了現職的士司機以及持有的士牌照的畢校長共同合作，讓有興趣了解或欲成為職業司機的學生參與其中。活動中，同學們擬定題目訪問現職的士司機，了解其日常工作流程、入行條件、工作上需具備的基本技能及性格特質等，並探討他們個人喜愛這份工作的原因，藉此讓同學們體會敬業樂業的美德。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

當天的活動中，同學們不僅欣賞到沿途的美麗景致，還學習到許多有關的士的冷知識，例如車頂上印有「TAXI」的燈箱可以用來分辨座位數量及其出廠年份。駕駛過程中，同學們需要預測車程所需的費用，親自操作的士咪錶，並打印旅程費用收據。這些體驗不但讓同學們在樂在其中，也深刻體會到的士司機的工作細節。

保良局王賜豪（田心谷）小學舉行「夢想導航──校長的移動教室」活動，學校邀請了現職的士司機以及持有的士牌照的畢校長（圖左一）分享，學生可趁機了解職業司機的日常工作。（學校供相）

的士駛入校園 學生訪問司機 

學校早於2015年開始推行生涯規劃活動「十年樹人」，讓學生預先體驗未來十年期間可能發生的事，當中包括升中、就業體驗，讓學生儘早為自己的未來人生作好準備。近年，學校除了統整有關課程，於成長課中加入有關認識自己的性格強項、工作的意義及發掘個人夢想等課題之外，亦於高年級舉辦多元化的生涯規劃體驗活動，教職員亦分享兒時夢想，引導學生思考及規劃人生，尋找夢想。

學校亦邀請校長老師分享自己追尋夢想的故事。畢錦龍校長於片段中分享：「每個同學都要相信自己的強項，相信能擁有屬於自己的舞台，並在未來依照自己的興趣或夢想找尋適合自己的職業。」

點擊圖片放大
+9
+8

校長教師分享追夢故事 領學生規劃未來

師長們亦寄語學生在發掘自己興趣的同時，亦要培養個人良好的價值觀和態度，再按着自己的興趣探索各種可能性及機遇，並在探索過程中努力裝備自己成為才德兼備的新一代，謹記機會永遠只留給裝備好的人。

學校期望未來繼續分享追尋夢想的故事及舉辦更多生涯體驗活動，讓學生從中尋求自己的夢想，藉此讓學生能夠獲取規劃人生所需的知識、技能和態度，從而更好地為未來做好準備，同時探索更多的人生可能性，找到最適合自己的發展道路。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 畢錦龍 保良局梁賜豪（田心谷）小學 校長

欄名 : 校園直擊

相關文章

校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
09:00 2025/04/13
校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心
17:27 2025/04/09
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
18:10 2025/04/09
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
教育隨筆｜內地考察交流有利拓寬知識視野　湯修齊：學校應多辦助學生認識國家發展
08:00 2025/04/15
教育隨筆｜內地考察交流有利拓寬知識視野　湯修齊：學校應多辦助學生認識國家發展
校園直擊｜道教青松小學引入韓國高科技　助學生改善情緒提高專注力
08:00 2025/04/15
校園直擊｜道教青松小學引入韓國高科技　助學生改善情緒提高專注力

你可能感興趣

校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
09:00 2025/04/13
校園直擊｜全港首個小學古地球博物館開幕　大埔舊墟公立學校(寶湖道)結合科學科打造跨課程學習平台
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心
17:27 2025/04/09
校園直擊︱前TVB主播鄭萃雯走入愛官分享生涯規劃　鼓勵同學對世界要保持好奇心
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
18:10 2025/04/09
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
校園直擊 保良局 王賜豪 小學 中小學教育 正能量 職業生涯 的士 沙田 大圍

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間16:05）
遺愛人間｜21歲男大生遇車禍亡捐器官　3孩爸爸獲腎臟移植重生淚謝：替祢好好活
遺愛人間｜21歲男大生遇車禍亡捐器官　3孩爸爸獲腎臟移植重生淚謝：替祢好好活
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
星級父母｜楊茜堯女兒化身小公主慶生萬千寵愛　羅子溢規劃子女海外升學睇中呢個國家
星級父母｜楊茜堯女兒化身小公主慶生萬千寵愛　羅子溢規劃子女海外升學睇中呢個國家