校園直擊｜的士駛入校園保良局王賜豪(田心谷)小學 　司機分享職業生涯助學生多元體驗

【保良局王賜豪（田心谷）小學】為了拓寬學生的視野，深入了解各行各業，以助他們規劃將來工作生涯，沙田大圍的保良局王賜豪（田心谷）小學舉行「夢想導航──校長的移動教室」活動，學校邀請了現職的士司機以及持有的士牌照的畢校長共同合作，讓有興趣了解或欲成為職業司機的學生參與其中。活動中，同學們擬定題目訪問現職的士司機，了解其日常工作流程、入行條件、工作上需具備的基本技能及性格特質等，並探討他們個人喜愛這份工作的原因，藉此讓同學們體會敬業樂業的美德。

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當天的活動中，同學們不僅欣賞到沿途的美麗景致，還學習到許多有關的士的冷知識，例如車頂上印有「TAXI」的燈箱可以用來分辨座位數量及其出廠年份。駕駛過程中，同學們需要預測車程所需的費用，親自操作的士咪錶，並打印旅程費用收據。這些體驗不但讓同學們在樂在其中，也深刻體會到的士司機的工作細節。

▲ 保良局王賜豪（田心谷）小學舉行「夢想導航──校長的移動教室」活動，學校邀請了現職的士司機以及持有的士牌照的畢校長（圖左一）分享，學生可趁機了解職業司機的日常工作。（學校供相）

的士駛入校園 學生訪問司機

學校早於2015年開始推行生涯規劃活動「十年樹人」，讓學生預先體驗未來十年期間可能發生的事，當中包括升中、就業體驗，讓學生儘早為自己的未來人生作好準備。近年，學校除了統整有關課程，於成長課中加入有關認識自己的性格強項、工作的意義及發掘個人夢想等課題之外，亦於高年級舉辦多元化的生涯規劃體驗活動，教職員亦分享兒時夢想，引導學生思考及規劃人生，尋找夢想。

學校亦邀請校長老師分享自己追尋夢想的故事。畢錦龍校長於片段中分享：「每個同學都要相信自己的強項，相信能擁有屬於自己的舞台，並在未來依照自己的興趣或夢想找尋適合自己的職業。」

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校長教師分享追夢故事 領學生規劃未來

師長們亦寄語學生在發掘自己興趣的同時，亦要培養個人良好的價值觀和態度，再按着自己的興趣探索各種可能性及機遇，並在探索過程中努力裝備自己成為才德兼備的新一代，謹記機會永遠只留給裝備好的人。

學校期望未來繼續分享追尋夢想的故事及舉辦更多生涯體驗活動，讓學生從中尋求自己的夢想，藉此讓學生能夠獲取規劃人生所需的知識、技能和態度，從而更好地為未來做好準備，同時探索更多的人生可能性，找到最適合自己的發展道路。

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