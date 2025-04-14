結業潮｜燈籠滷味九龍灣店周三結業　歎市場無情：再沒有苦撐下去的能力

【結業潮/燈籠滷味/台灣食店/過江龍/九龍灣】日前台灣「過江龍」燈籠滷味在社交媒體貼出九龍灣分店結業的消息，最後營業日為4月16日（本周三），並推出結業優惠，堂食或外賣自取消費滿$88即送1款小食。食店在貼文中多謝顧客支持，惟無奈難以面對「市場的無情」。

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燈籠滷味在社交平台以「別了九龍灣」為題發文，宣佈九龍灣分店將於4月16日迎來最後一日營業，並感謝食客的支持和陪伴。文中也解釋了分店結業的原因：「我們一直盡力提供最好的服務，可惜面對市場的無情，我們未能成功與其他大集團競爭」，生意不如理想，店舖也努力改變，曾與業主認真商討作「一些比較重大的調整」，惜雙方最後無法達成共識，「也再沒有苦撐下去的能力」。

有網民留言稱該分店前年12月才開，「即係唔夠一年半就執，無計，開一日蝕多一日」。結業潮下，有網民也歎「又執一間」，但不少網民就在相關報道下留言「投訴」燈籠滷味的食物太鹹、太貴、不好吃。看來本地食客看重的是食物質素和健康，若好吃，食店一定能在社區站得住腳。

▲ 燈籠滷味在社交平台以「別了九龍灣」為題發文，宣佈九龍灣分店將於4月16日迎來最後一日營業。（IG圖片）

結業潮｜燈籠滷味：再沒有苦撐下去的能力

不過，「盡力了，便無憾」，燈籠滷味呼籲顧客趁還營業，去享受「88大優惠」——堂食或外賣自取消費滿$88（折扣及服務費前計算），即送1款小食（四選一）：甘梅香脆地瓜條/滷肉燙青菜/燈籠黑糖珍珠奶茶/涼拌滕椒魚皮醋香木耳；消費滿$176可選兩份，多買多送。

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結業潮｜燈籠滷味結業優惠：滿$88送小食1份

燈籠滷味是台灣過江龍，創始人陳爸爸原在台北街邊賣紅豆車輪餅，及後希望做一款一年四季銷售不受天氣影響的小吃，遂拜師學藝，漸漸在台北師範大學夜市（師大夜市）建立起「燈籠滷味」品牌，號稱「台北市第一加熱滷味」，滷味飄香，加上店外人龍， 當然也吸引不少去台灣旅行的香港人。燈籠滷味2020年正式登陸香港，率先在銅鑼灣開設海外第一家分店，其後擴展至多間分店。

不過，燈籠滷味銅鑼灣和中環分店亦已先後結業，加上九龍灣分店，目前只剩旺角和葵芳店。

同場加映：近期結業食肆

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燈籠滷味｜九龍灣店（營業至4月16日）

地址：香港九龍九龍灣德福廣場一期1樓F23號店

營業時間：12:00至22:00

電話：23286696

燈籠滷味｜旺角店

地址：香港九龍旺角朗豪坊4樓10號店

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2895 5899

燈籠滷味｜葵芳店

地址：香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場L1層181號店

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2805 1333

資料來源︰燈籠滷味官網、Facebook@燈籠滷味香港

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