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香港小姐︱朱慧敏大談過往情史　暖男丈夫不介意太太昔日感情事：每個人都有過去

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

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朱慧敏三年抱兩成幸福靚媽。

【朱慧敏 / 香港小姐 / 靚媽】當年參加2004年香港小姐並奪亞軍兼「旅遊大使獎」入行的朱慧敏（Queenie），近年成功轉當KOL外，早前誕下第二胎，迎來兒女雙全的幸福人生。

朱慧敏坐月完畢不久，便接受香港電台第一台《舊日的足跡》車淑梅訪問，暢談過往的感情經歷、婚姻點滴，以及人生感悟。

娛圈喜事丨42歲朱慧敏誕女形容如天使降臨　分享溫馨時刻：願妳一生健康平安

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香港小姐︱心口掛住個勇字

回顧感情經歷，朱慧敏分享她的初戀因狗仔隊偷拍而無疾而終，稱：「第一個男朋友是大學同學，我們 20 多歲時重遇並拍拖，當時我已經入行，而他是外地人。那時我戀愛大過天，只要有空就會飛去見他。」

直至二人在機場被狗仔隊偷拍並登上雜誌封面，令這段戀情承受巨大壓力，稱：「我當時很害怕，擔心會令公司不高興並影響工作和收入。」對方亦難以適應，要求她外出時戴帽子遮臉，以躲避傳媒。二人感情逐漸出現分歧，最終分手收場。

面對愛情的跌宕起伏，朱慧敏自言過往全憑「心口掛住個勇字」，跨越每一個低谷，稱：「我是一個長情又心軟的人，不會輕易放棄感情。所以我很少主動提出分手，通常都是別人跟我分手。」

朱慧敏曾花兩年時間沉澱自己，潛心學習哲學、佛法，參與義工活動，藉以平靜內心，重新規劃人生。直至遇上丈夫陳良貴醫生，方讓她找到心中的安穩。

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香港小姐︱丈夫不介意朱慧敏過去

每當談到丈夫，朱慧敏便幸福滿臉。她透露，丈夫陳良貴的戀愛經驗不多，自己是他的第二任女朋友，指：「他30歲才第一次拍拖。我問他怎樣看待我和演藝圈，他回答說︰『我愛你，喜歡你就足夠了』。」

丈夫一直不太關注娛樂新聞，朱慧敏便坦白告之自己的感情經歷，然而對方對她的過去毫不介懷，稱：「他說每個人都有過去，而過去的你成就了現在的你。我喜歡現在的你，也接受過去的你。」至於婆媳關係更不用擔心，「奶奶很前衛，很開放，她看到我穿三點式泳衣拍戲，還會誇我身材好！」

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香港小姐︱保留一顆「少女心」

婚後4年，朱慧敏形容自己仍保留一顆「少女心」，盡力支援丈夫的工作，稱：「他EQ高、脾氣好，但工作繁忙，責任很大，我很佩服和欣賞他。在他要擔當手術的主刀前，我會親自下廚，湯水、糖水、水果一應俱全，默默地支持他。」

即將迎來 44 歲生日的她，感嘆過去幾年的生活如夢似幻，稱：「20多歲時，我從未想過自己在40幾歲會有兩個孩子。這些都不是刻意計劃出來，而是命運的推動……」

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