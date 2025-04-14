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限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

幾乎全新的Alexander McQueen手袋以超筍價發售。（$2,900）

2012年成立的HBX，作為一個著名的網上時裝郵購平台，今次由線上轉戰線下開設限定快閃店。店內除了發售網站裏的過季產品外，亦召集本地時裝人或二手網上平台提供二手時裝在店內發售，新衫舊衫，一網打盡。

幾乎全新的Alexander McQueen手袋以超筍價發售。（$2,500）

談二手時裝日本市場最是成熟，於新宿和澀谷裏就有大量二手時裝店等待大家尋寶，而當地的古著店2nd Street，亦準備今年在旺角登陸，雖然貨源肯定比日本遜色（大家去過台北的一間2 nd Street就知道筆者所言），但證明了今天年輕人對二手時裝的接受程度愈趨普及，若是對二手時裝有興趣的朋友，不可以錯過的還有即日於中環營業的HBX Market。

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全球電商平台及零售店HBX由線上走到線下的HBX Market，其實已經不是首次以限時形式開業，還記得早在2023年在尖沙咀舉行過，今次和以前一樣，除了將網站內一些過季貨品以清倉價發售外，亦找來一些本地二手店和網上時裝單位共同參與，務求以低過市價將時尚帶給大家，同時亦希望令一些二手服裝尋找到一個更珍惜它們的好歸宿﹗

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HBX Market限時快閃店info
日期：即日至6月
時間：11am - 8pm
地點：中環德輔道中68號萬宜大廈商場1樓111號店

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