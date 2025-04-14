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Coldplay演唱會｜Coldplay開騷女童跪地做功課 「怪獸家長」被鬧爆網民睇片還原真相

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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【Coldplay香港演唱會/怪獸家長】英國殿堂級樂隊Coldplay在香港舉辦《Music Of The Spheres World Tour》演唱會已圓滿結束。近日一段女童在演唱會期間跪地做功課影片惹網民爭議，有人質疑旁邊家長是「怪獸家長」，但也有網民指控影片發佈者誤導觀眾，網民睇片還原真相。

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Coldplay香港演唱會｜有備而來做功課？

有網民在Threads上分享一段短片，在演唱會現場一名女童頭戴露營燈跪在地上，以座椅為桌埋頭寫作業，身旁家長低頭玩手機，背景樂聲正是Coldplay經典歌曲《Fix You》。

Coldplay香港演唱會｜網民鬧爆「怪獸家長」

影片曝光後，網民狂鬧大罵女童家長，「好反智，咁嘈可以專心做到功課咩，讀書時期都可以俾個小朋友透下氣？聽下唔同音樂享受家庭樂唔好咩，如果買個位黎做功課，已經唔講浪費錢，即係霸佔左其他真心想睇coldplay既人既機會，同埋對個表演者好唔尊重」、「買張千元門票來做功課，不如讓位給真歌迷」、「對表演者極不尊重」、「好明顯係八卦新屎坑嘅人，根本唔係樂迷」、「應該係不能獨留兒童在家中 唉做少一陣功課會留班咩 啲家長諗緊乜嘢」。

亦有網民另有看法，「都未開場，樓主唔好誤導人得唔得」、「可能是孩子主動要求看演唱會，趁等候時完成作業」、「說不定他平時就靠聽Coldplay寫作業，現場版更能提升效率？」 、「點解一定係做緊功課? 可能人哋寫緊篇短日記記錄低自己感受啫。人哋又可能enjoy 緊咁樣做。」

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Coldplay香港演唱會｜網民睇片還原真相

有網民從畫面細節推斷事件，指出2大疑點。第一是舞台狀態：Coldplay標誌性360度環形螢幕正播放廣告，台上並無樂隊蹤影，第二是現場環境：場館燈光全開，觀眾席仍有大量空位，人流走動，網民認為「這明顯是開場前半小時的入座時段，家長不過利用空檔讓孩子完成作業，卻被惡意塑造成『演唱會中逼小朋友做功課』。」、「認真睇就知未開show，去演唱會前未做曬功課，聽日又要交，咁可以點？係咪要捱夜通宵做埋佢？定係襯住仲有時間做埋功課，跟住enjoy個演唱會？問題源頭係教育制度。」部分網民譴責樓主刻意上載影片刷流量，捏造成「怪獸家長」觀感。

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