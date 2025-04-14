親子好去處｜合和酒店復活節匹克球住宿套餐　包3人半自助晚餐+自助早餐＋免費玩匹克球1小時

灣仔核心區全新地標合和酒店於2024年12月10日正式試業，並首次迎來復活節。合和酒店與匹克球場館 Stackd Pickleball 和旅遊預訂平台 Klook 客路攜手合作，推出「合和x Stackd Pickleball 復活節家庭樂」、「匹克球體驗之旅」及「Kiztopia 躍動假期」三大親子住宿連豐盛餐飲套餐，讓一家人在寬敞的客房內共聚天倫，締造活力充沛的假期回憶。

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兩款親子住宿套餐體驗新興運動匹克球

復活節長假期將至，合和酒店推出「合和 x Stackd Pickleball 復活節家庭樂」住宿套餐，為小型家庭客人精心準備明亮舒適客房，並提供免費匹克球一小時體驗班。客人可於尊貴城市客房連沙發床（38 平方米，每晚每間港幣 2,998 元起）飽覽璀璨繁華的灣仔風光。客房裡特設長 80厘米的沙發床，讓家長與小客人安枕無憂地享受家庭樂。客人可於大堂咖啡廳細味復活節主題自助早午餐（兩位大人及一位小童）。另外客人會獲贈迎賓朱古力一份及其他豐厚待遇。

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即使家長們已部署復活節假期外遊，酒店同時推出「匹克球體驗之旅」住宿套餐，入住尊貴城市客房（38 平方米，每晚每間港幣 2,628 元起），並設有沙發床，一家三口在暑假前也能盡情享樂。精彩禮遇包括在入住當晚於大堂咖啡廳品嘗豐盛的半自助晚餐（兩位大人及一位小童）、免費匹克球一小時體驗班、免費迎賓朱古力一份、免費三人自助早餐（兩位大人及一位小童）等。

兩款住宿套餐均附設新興運動匹克球免費一小時體驗班，客人可於合和商場內之 Stackd Pickleball 的室內多功能匹克球場中盡情揮灑汗水。匹克球（Pickleball）源自美國，近年在香港越漸普及，備受名人熱愛。此運動融合了羽毛球、乒乓球和網球的特徵，玩法簡單易學且安全性高，適合個性好動的 7 歲或以上的小客人及家長參與，從中發掘運動潛能。

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「合和 x Stackd Pickleball 復活節家庭樂」住宿套餐的預訂日期由即日起至2025年4月19日，入住日期為 2025年4月18至21日。「匹克球體驗之旅」住宿套餐的預訂日期由即日起至2025年5月28日，入住日期為2025年4月15至5月31 日。以上價錢另收百分之十服務費及百分之三酒店房租税。

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