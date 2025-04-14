  • 23°C
香港時間：2025414日 (一) 11:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜合和酒店復活節匹克球住宿套餐　包3人半自助晚餐+自助早餐＋免費玩匹克球1小時

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

合和酒店與匹克球場館 Stackd Pickleball 和旅遊預訂平台 Klook 客路攜手合作，推出「合和x Stackd Pickleball 復活節家庭樂」、「匹克球體驗之旅」及「Kiztopia 躍動假期」三大親子住宿連豐盛餐飲套餐。

灣仔核心區全新地標合和酒店於2024年12月10日正式試業，並首次迎來復活節。合和酒店與匹克球場館 Stackd Pickleball 和旅遊預訂平台 Klook 客路攜手合作，推出「合和x Stackd Pickleball 復活節家庭樂」、「匹克球體驗之旅」及「Kiztopia 躍動假期」三大親子住宿連豐盛餐飲套餐，讓一家人在寬敞的客房內共聚天倫，締造活力充沛的假期回憶。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

兩款親子住宿套餐體驗新興運動匹克球

復活節長假期將至，合和酒店推出「合和 x Stackd Pickleball 復活節家庭樂」住宿套餐，為小型家庭客人精心準備明亮舒適客房，並提供免費匹克球一小時體驗班。客人可於尊貴城市客房連沙發床（38 平方米，每晚每間港幣 2,998 元起）飽覽璀璨繁華的灣仔風光。客房裡特設長 80厘米的沙發床，讓家長與小客人安枕無憂地享受家庭樂。客人可於大堂咖啡廳細味復活節主題自助早午餐（兩位大人及一位小童）。另外客人會獲贈迎賓朱古力一份及其他豐厚待遇。

點擊圖片放大
+7
+6

即使家長們已部署復活節假期外遊，酒店同時推出「匹克球體驗之旅」住宿套餐，入住尊貴城市客房（38 平方米，每晚每間港幣 2,628 元起），並設有沙發床，一家三口在暑假前也能盡情享樂。精彩禮遇包括在入住當晚於大堂咖啡廳品嘗豐盛的半自助晚餐（兩位大人及一位小童）、免費匹克球一小時體驗班、免費迎賓朱古力一份、免費三人自助早餐（兩位大人及一位小童）等。

兩款住宿套餐均附設新興運動匹克球免費一小時體驗班，客人可於合和商場內之 Stackd Pickleball 的室內多功能匹克球場中盡情揮灑汗水。匹克球（Pickleball）源自美國，近年在香港越漸普及，備受名人熱愛。此運動融合了羽毛球、乒乓球和網球的特徵，玩法簡單易學且安全性高，適合個性好動的 7 歲或以上的小客人及家長參與，從中發掘運動潛能。

點擊圖片放大
+3
+2

「合和 x Stackd Pickleball 復活節家庭樂」住宿套餐的預訂日期由即日起至2025年4月19日，入住日期為 2025年4月18至21日。「匹克球體驗之旅」住宿套餐的預訂日期由即日起至2025年5月28日，入住日期為2025年4月15至5月31 日。以上價錢另收百分之十服務費及百分之三酒店房租税。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

復活節好去處｜太古城中心 X Kodak 《HAPPY SNAPS》 十大Y2K韓流打卡位
10:42 2025/04/12
復活節好去處｜太古城中心 X Kodak 《HAPPY SNAPS》 十大Y2K韓流打卡位
周末好去處︱東華三院幼稚園「童」遊中華嘉年華　機械人帶你遊中國名勝
16:58 2025/04/11
周末好去處︱東華三院幼稚園「童」遊中華嘉年華　機械人帶你遊中國名勝
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池
12:30 2025/04/12
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池

你可能感興趣

復活節好去處｜太古城中心 X Kodak 《HAPPY SNAPS》 十大Y2K韓流打卡位
10:42 2025/04/12
復活節好去處｜太古城中心 X Kodak 《HAPPY SNAPS》 十大Y2K韓流打卡位
周末好去處︱東華三院幼稚園「童」遊中華嘉年華　機械人帶你遊中國名勝
16:58 2025/04/11
周末好去處︱東華三院幼稚園「童」遊中華嘉年華　機械人帶你遊中國名勝
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池
12:30 2025/04/12
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池
好去處 美食 餐廳情報 著數優惠 商場活動 運動 羽毛球 網球 乒乓球 商場

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月14日 時間04:05）
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
內地興趣班｜港家長掀北上興趣班熱潮　讚運動班地方大質素好：游水幾十蚊10堂包學識
內地興趣班｜港家長掀北上興趣班熱潮　讚運動班地方大質素好：游水幾十蚊10堂包學識
親子旅遊｜親子遊必選9個地方幾乎不會地震　1國家史上最強震僅造成玻璃碎裂
親子旅遊｜親子遊必選9個地方幾乎不會地震　1國家史上最強震僅造成玻璃碎裂
公屋扣分制｜鄰居凌晨打麻雀開派對噪聲不斷　苦主一家難休息：好似結婚送客咁
公屋扣分制｜鄰居凌晨打麻雀開派對噪聲不斷　苦主一家難休息：好似結婚送客咁