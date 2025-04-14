洗米華舊愛︱4孩單親媽Mandy Lieu開放農莊予學生參觀　素顏講解近況曝光

【Mandy Lieu/洗米華/周焯華/單親媽媽】太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華去年被判監18年，為洗米華誕下3女1子的前度情人Mandy Lieu（劉碧麗）於英國開展新生活，專心經營莊園養育4子女，而Mandy Lieu亦為農莊開設社交網，她亦經常現身，向參觀的學生講解。

最新影片:

洗米華舊愛｜Mandy Lieu皮膚身形保養得宜

相中所見，Mandy Lieu褪去昔日華麗艷妝後，以素顏兼輕便運動裝造型示人，跟一眾學生打成一片，親切無架子，與以往昔日性感形象的她完全不同，予人洗盡鉛華之感，而素顏的她，保養不錯，皮膚和身形都沒有走樣，氣息更勝從前。

另外ITV早前發佈Mandy Lieu受訪的片段中，她以英語講解讓小孩接觸大自然的重要性：「讓他們參與這個計劃並讓他們感到興奮，這一點是非常重要，讓他們了解海狸及牠們的重要性，小孩是我們未來的大使，因此下一代的參與非常重要。」

Mandy Lieu所擁有的Ewhurst莊園位於英國漢普郡（Hampshire），佔地370多萬平方米（面積近20個維園大），Mandy想讓4子女置身於大自然一樣的家，所以才購入莊園，並把莊園打造成生產有機農作物的生態農場。

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洗米華舊愛｜昔日愛巢再度惹關注

雖然跟周焯華分手，Mandy Lieu卻有義氣幫忙對方，3年前越洋簽署文件，將名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位向新濠博亞進行抵押，為周焯華的公司還債。

雖然銀主於2022年起將之放售，最初叫價9500萬元，兩年間兩度劈價，最新售價低至8,500萬元，放盤兩年依然未有買家。

上月再度有地產經紀拍片介紹Mandy Lieu昔日愛巢，從影片所見，主人套房約400平方呎，內裡設有桑拿房，另外房內有多面鏡子，包括位處大床上天花板以及床尾電視櫃，連浴缸旁邊也是鏡面牆身，此外客廳梳化上方天花板亦設巨鏡。連地產經紀也稱未見過屋子有那麼多鏡，並表示：「有錢人品味果然唔同啲」。另外，當年二人用過的「M」和「A」英名字母咕𠱸放於大床上。

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