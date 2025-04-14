  • 25°C
香港時間：2025414日 (一) 14:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗米華舊愛︱4孩單親媽Mandy Lieu開放農莊予學生參觀　素顏講解近況曝光

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Mandy Lieu向學生講解農莊，並帶領學生參觀。

【Mandy Lieu/洗米華/周焯華/單親媽媽】太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華去年被判監18年，為洗米華誕下3女1子的前度情人Mandy Lieu（劉碧麗）於英國開展新生活，專心經營莊園養育4子女，而Mandy Lieu亦為農莊開設社交網，她亦經常現身，向參觀的學生講解。

最新影片:

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

洗米華舊愛｜Mandy Lieu皮膚身形保養得宜

相中所見，Mandy Lieu褪去昔日華麗艷妝後，以素顏兼輕便運動裝造型示人，跟一眾學生打成一片，親切無架子，與以往昔日性感形象的她完全不同，予人洗盡鉛華之感，而素顏的她，保養不錯，皮膚和身形都沒有走樣，氣息更勝從前。

另外ITV早前發佈Mandy Lieu受訪的片段中，她以英語講解讓小孩接觸大自然的重要性：「讓他們參與這個計劃並讓他們感到興奮，這一點是非常重要，讓他們了解海狸及牠們的重要性，小孩是我們未來的大使，因此下一代的參與非常重要。」

Mandy Lieu所擁有的Ewhurst莊園位於英國漢普郡（Hampshire），佔地370多萬平方米（面積近20個維園大），Mandy想讓4子女置身於大自然一樣的家，所以才購入莊園，並把莊園打造成生產有機農作物的生態農場。

點擊圖片放大
+13
+12

洗米華舊愛｜昔日愛巢再度惹關注

雖然跟周焯華分手，Mandy Lieu卻有義氣幫忙對方，3年前越洋簽署文件，將名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位向新濠博亞進行抵押，為周焯華的公司還債。

雖然銀主於2022年起將之放售，最初叫價9500萬元，兩年間兩度劈價，最新售價低至8,500萬元，放盤兩年依然未有買家。

上月再度有地產經紀拍片介紹Mandy Lieu昔日愛巢，從影片所見，主人套房約400平方呎，內裡設有桑拿房，另外房內有多面鏡子，包括位處大床上天花板以及床尾電視櫃，連浴缸旁邊也是鏡面牆身，此外客廳梳化上方天花板亦設巨鏡。連地產經紀也稱未見過屋子有那麼多鏡，並表示：「有錢人品味果然唔同啲」。另外，當年二人用過的「M」和「A」英名字母咕𠱸放於大床上。

點擊圖片放大
+6
+5

相關新聞:

港姐冠軍︱50歲混血港姐紥孖辮露長腿回春　13歲女暴風式成長力爭最美星二代寶座

Coldplay演唱會｜Coldplay開騷女童跪地做功課 「怪獸家長」被鬧爆網民睇片還原真相

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
18:30 2025/03/19
單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽
10:56 2025/04/10
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽
洗米華舊愛｜與洗米華半山愛巢租出　Mandy Lieu洗盡鉛華與子女長留英國莊園
13:56 2025/02/05
洗米華舊愛｜與洗米華半山愛巢租出　Mandy Lieu洗盡鉛華與子女長留英國莊園

你可能感興趣

單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
18:30 2025/03/19
單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽
10:56 2025/04/10
單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽
洗米華舊愛｜與洗米華半山愛巢租出　Mandy Lieu洗盡鉛華與子女長留英國莊園
13:56 2025/02/05
洗米華舊愛｜與洗米華半山愛巢租出　Mandy Lieu洗盡鉛華與子女長留英國莊園
Mandy Lieu 周焯華 農場 珒然 分手 英國 西半山 大自然

最高瀏覽

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同