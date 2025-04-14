結婚人情｜同事結婚北上深圳擺酒　人情按香港公價畀$500？

【人情文化 / 文化差異 / 北上消費】深圳的商品、服務之物價較香港實惠，吸引不少港人北上消費；近來更有新人將婚宴酒席安排在深圳的酒店。

近日，有人在Threads發帖，指聽到友人向自己訴苦，稱收到同事的婚禮請帖，擺酒地點在深圳，對方還解釋稱選址深圳的好處，惟事主與樓主因給多少人情苦惱。

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人情文化｜同事深圳擺酒人情如何付？

樓主表示，日前聽到友人向自己訴苦，稱收到同事要在酒店擺酒的結婚請帖，起初樓主以為友人不想參加，是因為擔心「酒店人情公價貴」；了解後才發現原來是因為同事要北上深圳擺酒。

該同事細數了在深圳擺酒的四大好處：方便宴請內地親戚；價格實惠、佈置好看，「又平啲、又靚啲」；「一小時生活圈……飲之前仲可以周圍玩，買嘢咁」；交通便利，「返大陸快過新界區港島」。

樓主建議友人稱，如若他同事的婚宴將在深圳擺酒，便可按照內地的人情公價，即付約200元；但不要以香港的公價付人情，「香港收請帖，唔去都要俾$500」。

▲ 同事在深圳結婚擺酒，人情按香港公價付？（iStock圖片）

人情文化｜網民質疑同事是否報銷車費

付多少人情引起網民熱議，有人質疑同事是否有為香港同事包車，或補貼交通費，「第一，點解唔去都要畀500？同事咋；第二，上深圳擺，收香港價，佢包車？」。

有網民附和稱，「起碼包高鐵票（￥68/￥75×2）+網約車接送」；亦有人並不認同該同事的說法，「請嗰個1小時生活圈唔代表全世界都係，上到深圳間酒店唔近又另一件事，仲要使時間搵，畀我就唔去了，唔去人情都唔會畀」。

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人情文化｜網民建議：人情跟內地公價

還有網民建議，對方如若在內地擺酒，按內地的公價付人情即可，如若不想參加，婉拒推遲即可「唔去，人情跟大陸公價」「香港請飲，香港價；大陸請飲，大陸價，咁樣好公道，去唔去就隨心」、「大陸人請飲，唔收人情㗎，你俾錢佢=唔俾面」、「見過啲人喺大陸擺酒，係包晒親戚朋友嘅車飛機票同酒店住宿喎」、「祝福同事，然後直說覺得太遠，不用邀請自己去，人情也不給，同事沒考慮自己，自己也不用顧慮同時」、「答佢：無回鄉證去唔到，其實只是同事，你請我啫，但我可以選擇唔接受，可以唔收帖，連人情都唔使畀」。

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