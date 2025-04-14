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復活節好去處！ 香港國際試食節暨優質食品博覽2025 30個國家及地區美食雲集  多款產品低至1折

特約

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

復活節假期將至，想跟家人出外玩樂、享受美食，兼以優惠價錢搶購筍貨？由展覽集團舉辦的「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」一次過滿足你多個願望！歷屆規模最大的「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於本周五起，一連5天（4月18至22日）載譽登陸香港會議展覽中心，為大家獻上前所未有的超抵優惠，加上緊張刺激的抽獎活動，勢必掀起全城哄動！

是次博覽為疫情後首度復辦，不但移師至會展舉行，規模更較往屆擴大超過一倍。展會雲集超過30個國家及地區的美食品牌，為大家帶來琳瑯滿目的環球特色食材、食品及伴手禮。大會更以「預先試食‧安心選購」為主打消費模式，讓大家可即場品嚐後才決定購買，開創香港展覽業全新體驗。

首創「先試後買」 首500名入場人士送保健品

今次展會以「環球美食薈萃」為核心，最吸引必定是震撼價格！除了HK$1一盒的美味鯪魚球、HK$1 一個韓式馬卡龍、HK$1一包齋燒鵝以及HK$10一支的紅酒外，場內數百個參展商更會推出各種超值優惠及限定套裝，讓大家輕鬆以優惠價錢享受各種美食。最重要是相關食品都可以先試後買，保證不會買錯，讓你買得安心又開心！

部分精選優惠包括：

●     奔富洛神山莊紅酒$10/支，每日下午 2時開賣，每日名額40個，每人限買 一支，先到先得售完即止。（保森國際有限公司，展位編號：3B-R07）

●     順德鯪魚丸250g，活動期間每日早上11:00起可$1購買（原價$29，每盒約17-18粒）。每日限量20盒，每人限購一盒，數量有限，先到先得！優惠日期為 4月18日至4月20日。（業昌食品，展位編號：3C-M59）

●     華園福袋，優惠 $10個（原價超過$150/個），每日限量5份；齋燒鵝 $1 一包，限量100份。（華園食品(香港)有限公司，展位編號：3B-R59）

●     「健康素零食限量福袋」每日中午12時開售，僅售$20/袋（總值$263），內含有機羽衣甘藍粉、養生蜜釀花茶、香菇脆片、低糖系列QQ果凍飲及琥珀核桃。（Juwan Trading Co Ltd，展位編號：3C-Q59）

另外，大會特別預備了總值超過港幣一百萬的豐富禮品，每日首500名入場人士更可隨機獲贈蟲草膠囊、魚油丸或減脂丸一盒，最高價值$400元*。

而為使大家可以滿載而歸，現場更設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，大家只要憑以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位消費滿指定金額，即可獲刮刮卡一張，有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票等送出超過6,000份獎品。每次單一簽賬消費滿$200即可獲一次抽獎機會，$400為兩次抽獎機會，如此類推。消費越多，中獎機會越大！（牌照號碼：59577，59578）

星級名廚即場獻技  中西美饌任君選擇

「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」除了設有大量美食產品等大家帶走，會場更打造了3大特色美食專區。例如多位星級大廚將在「星級環球美食殿堂」即場示範，讓大家可近距離欣賞頂級廚藝！場內更有13間特色餐廳及酒吧進駐，由高級餐飲到地道小食應有盡有，待你與家人慢慢品嚐！

由Whey星級主廚郭翰文主理的Uncle Quek，帶來新加坡地道美食，結合 主廚的國際視野與家鄉記憶（展位編號：3C-M75）

泰排檔以正宗泰國街頭美食為特色，嚴選從泰國進口的優質食材，完美展現泰式料理中的甜、鹹、酸、辣之精髓。呈獻多款地道的泰式佳餚，於攤位品嚐無需飛泰國即可享受的地道風味！（展位編號：3C-M73）

奧地利餐廳Prosit Bar Restaurant提供經典奧地利及德國菜，如烤豬手、德國香腸拼盤及自製蘋果卷等。（展位編號：3C-Q79）

至於喜歡打卡影相的朋友絕對不能錯過場內首度引入的超人氣「Sho-Chan」及「Baby Shark」主題限定商店，店內推出獨家美食及精品，保證令你打卡相片成為焦點！此外，「飲嘢文創市集」則網羅各地特色手工咖啡及特色茶飲，讓大家可以稍作休息、補充體力，再度掃貨！

四大主題區齊集 復活節嘉年華玩不停

由於展會舉行期間適逢一連4天的復活節假期，考慮到不少朋友會一家大細出外玩樂，大會精心設立了4大主題區，讓大家在享受美食之餘，可以盡情感受節日的歡樂氣氛。

•    「競技活動區」：好玩刺激的運運蛋障礙賽、海裏尋蛋比賽。
•    「玩創手工藝區」：讓小朋友發揮創意，DIY彩繪復活蛋及製作魔幻燈。
•    「搞怪打卡區」：可愛道具任影、即場彩繪紋身貼紙。
•    「舞台表演區」：著名歌手獻唱、民族歌舞及兒童音樂舞蹈匯演。

場內還設有超大型彈彈床同親子遊戲專區，想必令一家大細樂而忘返！

香港國際試食節暨優質食品博覽2025資料

日期：2025年4月18日至22日（星期五至二）
時間：4月18至21日（星期五至一）︰上午10時至晚上8時；4月22日（星期二）︰上午10時至晚上6時
地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心3號展覽廳BCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）
門票：HK$10（持長者咭／傷殘人士證／身高 1 米以下小童免費入場）
　　　2025年4月22日（星期二）公眾人士免費入場
網址：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/intfoodtasting2025

*數量有限，送完即止。

(特約)

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