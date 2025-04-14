Comme des Garcons家族聯乘Nike+Reebok+Asics　全新型號全線曝光

球鞋成了今天城市人的必需品，一人擁有多對並不稀奇，畢竟時裝設計師對此非常落力，聯乘、又或是加入嶄新科技層出不窮，試問大家又怎會不掏腰包呢？刻下多個新款剛剛面世，開季買新球鞋是時候。

▲ Comme des Garcons Homme Plus時裝展上出現了這對Nike Sense 96球鞋，換上了粉紅色新裝。（$2,299）

▲ Comme des Garcons Homme Plus時裝展上出現了這對Nike Sense 96球鞋，換上了粉紅色新裝。（$2,299）

▲ Comme des Garcons Homme Plus時裝展上出現了這對Nike Sense 96球鞋，換上了粉紅色新裝。（$2,299）

Comme des Garcons HP X Nike新色面世

自1999年開始，每一季Comme des Garcons Homme Plus男裝主線系列都會與Nike合作推出聯乘球鞋，款式以Nike過往沿用的舊有款式再配上「玲姐」欽點的專用顏色，誠然，新意欠奉，但亦偶有驚喜。

今年找來Sense 96鞋款重出江湖，當年這鞋款的設計靈感來自日式禪意庭園，今天中底內側有著品牌字樣，而鞋面採用層次設計搭配緩衝圓形挖空細節，黑、白和粉紅配白3色選擇，品牌的忠粉們理應照單全收。

▲ Noir Kei Ninomiya X Reebok球鞋。（售價待定）

▲ Noir Kei Ninomiya X Reebok球鞋。（售價待定）

▲ Noir Kei Ninomiya X Reebok球鞋。（售價待定）

Noir Kei Ninomiya X Reebok珍珠鞋款

貴為川久保玲另一位徙弟二宮啟，過往仔選擇鞋履的合作單位有來自英國的Church's，球鞋方面他的首選是Reebok的Pump Fury型號，在他的改造下，他將在Pump Fury的鞋底加厚，同時在鞋面上釘上珍珠粒。至於另一版本更是特別，他將Church's皮鞋上的rivets和鞋帶放於球鞋表面，帶來不一樣的效果。

▲ 披上格子外衣的Comme des Garcons X Asics球鞋。（$3,899

▲ 披上格子外衣的Comme des Garcons X Asics球鞋。（$3,899

Comme des Garcons SHIRT X Asics格子外衣

筆者一直認為Comme des Garcons的主帥川久保玲很懂得做生意，不同的系列會找來不同的球鞋品牌合作，務求迎合不同人的個人口味，例如男裝主線專攻Nike，女裝主線是Salomon，至於同一門下的JunyaWatanabe找來New Balance相助，另一位徒弟Noir Kei Ninomiya（二宮啟）就長期與Reebok合作。而說到男裝副線Comme des Garcons SHIRT系列則和搭上同鄉Asics，而且再一次選用了Asics最經典的款式Gel-lyte III型號球鞋。

話說該鞋款誕生於1990年，設計上，最大特色是鞋舌呈現出V字型分割，並一路延伸至滾口，這個設計打破了當時大家對鞋舌的固有印象。此外，除了「亞瑟膠」緩震材料，為了帶給跑者舒適度和穩定性外，底材方面亦用上3種不同密度的發泡材料製造，當然，以現在的造鞋技術來看Gel-lyte III球鞋的內外甚至帶點retro氣息，說不上高科技產物，但今次整體鞋換上格子外衣後，竟又變得相當討好。

產品查詢：Comme des Garcons（2869 5906）