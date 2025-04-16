TOPick會員有獎｜送你「Sandbox VR魷魚遊戲：虛擬對決」遊戲名額(一場最多6人參與)(7份)

Sandbox VR 魷魚遊戲：虛擬對決

沉浸式世界級VR體驗

「魷魚遊戲：虛擬對決」是 Sandbox VR 迄今為止最具社交性的體驗! 你和隊友將化身「魷魚遊戲玩家」在Netflix《魷魚遊戲》的標誌性場景中展開地獄關卡，努力成為冠軍!

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你可以體驗劇中的經典遊戲，如「紅綠燈」、「玻璃橋」，更有令人驚喜的新遊戲!

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受到《魷魚遊戲》第二季啟發，Sandbox VR 再從《魷魚遊戲：虛擬對決》推出新迷你遊戲「Repeat Racers」! 「Repeat Racers」要求玩家解決複雜的謎題並衝向終點線，並根據完成位置授予積分。「Repeat Racers」突破虛擬實境遊戲的界限，其高強度和緊張程度，令玩家腎上腺素激增! 完美復刻魷魚遊戲「敗者即亡」的核心法則，未能到達終點線的玩家將會被OUT!

全新的迷你遊戲「Repeat Racers」現已登陸全球的 Sandbox VR 虛擬實境體驗館開放體驗。港澳地區尖沙咀店、銅鑼灣店和路氹倫敦人店均適用。

Sandbox VR提供沉浸式世界級VR體驗，在體驗尾聲，玩家更可以一齊在虛擬生日派對場景中慶祝和拍攝短片，系統會自動剪輯玩家在虛擬世界中的動作與互動片段，讓你立即下載及分享至社交媒體，創造獨一無二的難忘回憶!

另外，Sandbox VR亦提供專屬包場服務，是舉辦生日派對和團建活動的首選場所。

店舖地址: (1) 尖沙咀店: 香港尖沙咀金馬倫道5號太興廣場4/F (2) 銅鑼灣店: 香港銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23/F 網址 : https://sandboxvr.com/hongkong (3) 路氹倫敦人店: 澳門路氹連貫公路澳門倫敦人購物中心2樓2213A及2215號舖 網址 : https://sandboxvr.com/macau

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TOPick 新聞 送出「Sandbox VR 魷魚遊戲：虛擬對決」遊戲名額 (一場最多可6人參與) (7份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

參加者限8歲或以上

得獎者可於網上預約指定時段遊玩，有效日期至2025年5月31日

活動只限於銅鑼灣店兌換

活動只適用於星期一至四(公眾假期除外)

一場遊戲約45分鐘，可供2-6人一同遊玩。得獎者需預早最少15分鐘到達店鋪準備，以確保擁有完整體驗，否則或會縮短遊戲體驗。

場次不得轉售、轉讓，如得獎者有錯誤、不實、不正確或遺留，其參加或得獎資格將被取消。

出席時，需出示得獎者身份證以便核對得獎者身份。

遊戲時Sandbox VR HK會進行拍攝或錄影，有關相片及錄影片段有機會用作宣傳活動之用，分享於Sandbox VR HK Facebook及IG，Sandbox VR將不另行通知。一經報名,即表示參加者及家長/監護人同意及接受活動所有條款及細則。

18歲以下人士，家長/監護人必須在體驗當天親自到店以簽署未成年人免責聲明。不建議孕婦或有心臟病人士進行體驗。

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