TOPick會員有獎｜送你「Sandbox VR魷魚遊戲：虛擬對決」遊戲名額(一場最多6人參與)(7份)
發布時間： 20 小時前
最後更新： 20 小時前
Sandbox VR 魷魚遊戲：虛擬對決
沉浸式世界級VR體驗
「魷魚遊戲：虛擬對決」是 Sandbox VR 迄今為止最具社交性的體驗! 你和隊友將化身「魷魚遊戲玩家」在Netflix《魷魚遊戲》的標誌性場景中展開地獄關卡，努力成為冠軍!
你可以體驗劇中的經典遊戲，如「紅綠燈」、「玻璃橋」，更有令人驚喜的新遊戲!
受到《魷魚遊戲》第二季啟發，Sandbox VR 再從《魷魚遊戲：虛擬對決》推出新迷你遊戲「Repeat Racers」! 「Repeat Racers」要求玩家解決複雜的謎題並衝向終點線，並根據完成位置授予積分。「Repeat Racers」突破虛擬實境遊戲的界限，其高強度和緊張程度，令玩家腎上腺素激增! 完美復刻魷魚遊戲「敗者即亡」的核心法則，未能到達終點線的玩家將會被OUT!
全新的迷你遊戲「Repeat Racers」現已登陸全球的 Sandbox VR 虛擬實境體驗館開放體驗。港澳地區尖沙咀店、銅鑼灣店和路氹倫敦人店均適用。
Sandbox VR提供沉浸式世界級VR體驗，在體驗尾聲，玩家更可以一齊在虛擬生日派對場景中慶祝和拍攝短片，系統會自動剪輯玩家在虛擬世界中的動作與互動片段，讓你立即下載及分享至社交媒體，創造獨一無二的難忘回憶!
另外，Sandbox VR亦提供專屬包場服務，是舉辦生日派對和團建活動的首選場所。
店舖地址:
(1) 尖沙咀店: 香港尖沙咀金馬倫道5號太興廣場4/F
(2) 銅鑼灣店: 香港銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23/F
網址 : https://sandboxvr.com/hongkong
(3) 路氹倫敦人店: 澳門路氹連貫公路澳門倫敦人購物中心2樓2213A及2215號舖
TOPick 新聞 送出「Sandbox VR 魷魚遊戲：虛擬對決」遊戲名額 (一場最多可6人參與) (7份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！
- 參加者限8歲或以上
- 得獎者可於網上預約指定時段遊玩，有效日期至2025年5月31日
- 活動只限於銅鑼灣店兌換
- 活動只適用於星期一至四(公眾假期除外)
- 一場遊戲約45分鐘，可供2-6人一同遊玩。得獎者需預早最少15分鐘到達店鋪準備，以確保擁有完整體驗，否則或會縮短遊戲體驗。
- 場次不得轉售、轉讓，如得獎者有錯誤、不實、不正確或遺留，其參加或得獎資格將被取消。
- 出席時，需出示得獎者身份證以便核對得獎者身份。
- 遊戲時Sandbox VR HK會進行拍攝或錄影，有關相片及錄影片段有機會用作宣傳活動之用，分享於Sandbox VR HK Facebook及IG，Sandbox VR將不另行通知。一經報名,即表示參加者及家長/監護人同意及接受活動所有條款及細則。
- 18歲以下人士，家長/監護人必須在體驗當天親自到店以簽署未成年人免責聲明。不建議孕婦或有心臟病人士進行體驗。
- 讚好（Like） TOPick新聞 Facebook 專頁 及 Sandbox VR - Hong Kong Facebook專頁
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- 按參加遊戲答問題
遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。
條款及細則：
- 截止日期：4月22日（星期二）（23：59）
- 公佈得獎：4月23日（星期三）
- 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
- 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
- 此活動新會員優先。
- 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
- 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
- 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
- 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
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