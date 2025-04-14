飲食陷阱｜26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診僅10分鐘不治　醫生揭致命原因

【打邊爐／火鍋／喉嚨痛／麻辣】打邊爐注意！內地有一名26歲女子近日打邊爐後出現喉嚨痛徵狀，起初她以為是麻辣導致上火，但翌日感到呼吸困難，緊急求醫後僅過10分鐘便心跳驟停，最終搶救不治，醫生其後揭示致命關鍵原因。

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綜合內媒《大河報》等報道，鄭州一名26歲女子近日下班後和朋友相約打邊爐，回家後她開始感到喉嚨不適，起初以為是吃辣造成故不以為意。豈料翌日上午，喉嚨痛不但沒有好轉，反而更加嚴重，甚至出現呼吸困難。意識到情況不對，她急忙前往醫院，然而剛進入醫院就突然倒下，經過緊急搶救仍不幸去世，由求診到搶救不治僅10分鐘。

醫生診斷指出，綜合女子生前出現的病徵，加上檢查其「會厭」發現有明顯腫脹的情形，推斷她的死因是患上「急性會厭炎」，或是因受到打邊爐的辛辣所刺激，令會厭發炎兼水腫，再飲用凍飲後導致病情進一步惡化。

醫生警告，「急性會厭炎」屬於耳鼻喉科的急重症之一，這疾病發作迅速，病程變化快，甚至可能會「瞬間封喉」導致窒息，死亡率極高，情況非常危險。

醫生提醒，急性會厭炎惡化的速度非常快，主要症狀包括劇烈的喉嚨痛、吞嚥時異物感及呼吸困難。由於該病初期症狀並不明顯，容易讓患者誤以為只是普通感冒引起的喉嚨痛，因此一旦出現上述症狀，應儘快就醫，以免延誤治療。

消息曝光後，網民紛紛留言表示，「離譜，吃個火鍋人沒了」。還有網民分享相關案例，「我堂哥也是這過世的」、「我姑父去年也是從喉嚨痛到醫院氣管切管就半個小時，昏迷了4個月還是走了。」

會厭炎｜兒童與成人會厭炎症狀大不同

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，兒童與成人會厭炎症狀並不相同，成人會厭炎可在幾天內出現症狀，可能包括：

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兒童可在數小時內出現症狀，可能包括：

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飲食攻略｜6大健康打邊爐法則

重症專科醫生黃軒曾發文指出，打邊爐不宜過於頻繁。他建議每個月吃麻辣鍋不超過1次，清湯鍋則最好控制在每月2次以內，對健康影響較小。此外，他還分享以下6大健康打邊爐法則：

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同場加映｜醫生揭7大打邊爐地雷

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

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