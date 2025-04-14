離譜外傭｜女童玩滑梯「倒豎葱」墮下痛哭　外傭笑笑口抱起少主玩手機惹公憤

【離譜外傭/工人姐姐/兒童安全/疏忽照顧】香港不少家庭請外傭照顧孩子，把孩子交到工人姐姐手上，是無奈之舉，也是一份信任。不過，日前有網民說忍不住要發文，因在主題樂園看見懷疑未夠兩歲的小女孩「倒豎葱」跌落滑梯大哭，而外傭還「笑笑口」，怒言如果自己是其僱主，見到會即炒！

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有網民在社交平台Threads憤怒發文，說自己「忍唔住要post」，皆因在海洋公園親眼目睹一位外傭帶著「應該兩歲都未夠」的小朋友玩滑梯，小女孩在滑梯最高處懷疑和外傭拉拉扯扯後「倒豎葱」跌落滑梯底，「我親眼見着姐姐笑笑口，小朋友大喊」，樓主說自己看見「嬲到顛左」，要放上Threads，如果有人認識該外傭，記得告訴其僱主，更怒言「如果我係佢嘅Mum，見到會即刻炒咗佢」！樓主還附上一段短片，可見該外傭抱著小女孩離開時，邊走邊玩手機，似乎並不把剛發生的意外當一回事。

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事關兒童安全，若小朋友從高處跌下來仍笑得出，實在是太冷血，沒有一點惻隱之心！帖文一出旋即引起網民熱議，紛紛留言「推」，「癡線個妹妹咁細，撞親個頭點算，推到俾媽媽睇到帶佢去驗傷」。不少網民怒斥該外傭的行徑，直呼「恐怖」，又擔心小朋友會否受傷：「痴線架！推啊！一定要俾佢媽媽知道！甘高跌落黎無可能吾傷架」、「哇 ！咁高跌落去 要即去醫院啦」、 「笑笑口係咩事，又一個『惡魔保母』」；本是家長的網民看了心痛，「好彩佢跌咗落去樓瀡滑梯嗰邊度，頂一頂住，我自己都有兩個小朋友，睇到勁心痛」。

女童「倒豎葱」墮滑梯 外傭笑笑口惹公憤

另有網民認為樓主當時應更主動，例如打電話報警，因為高處墮下腦內可能出血，延誤醫治好危險。樓主回覆說當刻有想過「迫佢打比佢mum」，但外傭有其他工人姐姐朋友在旁，四周張望也不見小朋友媽媽，「之後個姐姐應該知我留意佢」就離開。有網民強調，若小朋友在高於1米的地方墮地就屬於高空墮地，需要叫救護車去醫院檢查，並留意後續有沒有昏睡或嘔吐，若以後見到類似情況，應「毫不猶豫直接報警call白車」， 不要因為有工人姐姐看著就不出聲，可能隨時害了小朋友。

▲ 離譜外傭行徑引起網民公憤，在Facebook「聘請工人姐姐關注」專頁同樣引起熱議。

網民熱議：應該報警

事件很快被Facebook「聘請工人姐姐關注」專頁轉載，同樣引起公憤，不少留言都說應該報警。有家長分享道：兒子被一個小朋友刻意推落滑梯，頭頸位先落地，「都即刻叫白車，救護員好緊張，話兩米高跌落去立即送院。幸好上天保佑無事」。

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另外有網民認為該女童的父母不夠盡責，「個工人非常有問題，但個小朋友嘅父母都好有問題，竟然畀個工人帶個兩歲小朋友去海洋公園！」、「如果連去海洋公園都唔係自己帶，要姐姐帶，應該佢好忙，連親子時間都無！」；有網民就苦口婆心，說現在很多菲傭印傭從鄉村來港，不懂得照顧小朋友、不知道什麼叫危險，父母都好大責任，若子女因為工人疏忽照顧致死傷就後悔都來不及。

資料來源：Threads@elsielola、Facebook@聘請工人姐姐關注組

同場加映：小朋友撞頭後8大症狀

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