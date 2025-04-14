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行李箱特價｜American Tourister行李箱低至31折$490起　背囊最平$250+旅行用品半價

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

American Tourister進行開倉大優惠，商品有行李箱、背囊、斜背包等等，最平低至31折便可以入手一套3款的行李箱，折扣產品亦包括去旅行的用品，最低可以$45購入。

熱愛旅遊的港人要注意了，American Tourister進行開倉大優惠，商品有行李箱、背囊、斜背包等等，最平低至31折便可以入手一套3款的行李箱，折扣產品亦包括去旅行的用品，最低可以$45購入，非常划算，立即睇以下詳情吧！

最新影片推介︰

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校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

American Tourister行李箱特價｜最平小型行李箱僅$490

一講起行李箱，不少人也會想到Samsonite，其用料好及設計新穎，成為行李箱界的王者品牌之一，而American Tourister作為旗下的品牌，除了用料有品質保證外，定價比Samsonite「平一大截」，為性價比極高之選，所以一直深受旅行用家歡迎。

由即日起至4月20日，網購平台On The List的American Tourister產品進行大割價，最平的小型行李箱只需$490，型格、耐髒的黑、銀色也特價發售；常常去短途旅行或公幹的人可以考慮入手一個背包，最平只需$250便有一個；而坐飛機時，想舒適地休息，更可以買入一個只要$45的旅行枕。

American Tourister行李箱特價｜2件FRONTEC系列產品額外八折

此外，如果買入兩件FRONTEC系列的產品，更可以額外獲得八折優惠，點擊以下看看有什麼「平、靚、正」的旅行之選！

American Tourister行李箱特價｜大型行李箱

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American Tourister行李箱特價｜中、小型行李箱

  • Trigard Spinner 55/20 TSA - Black，特價HKD632（原價HKD 1,500）。（取圖自On the List 網站）

  • Little Frontec Spinner 45/17 AM - Strawberry，特價HKD590（原價HKD 1,180）。（取圖自On the List 網站）

  • Little Frontec Spinner 45/17 AM - Purple/Pink，特價HKD590（原價HKD 1,180）。（取圖自On the List 網站）

  • Litevlo Spinner 55/20 TSA - Black，特價HKD640（原價HKD 1,280）。（取圖自On the List 網站）

  • Frontec Spinner 54/19 Exp TSA AM - Apricot，特價HKD1,106（原價HKD 1,580）。（取圖自On the List 網站）

  • Frontec Spinner 54/19 Exp TSA AM - Navy，特價HKD1,106（原價HKD 1,580）。（取圖自On the List 網站）

  • Frontec Spinner 54/19 Exp TSA AM - Jet Black，特價HKD1,106（原價HKD 1,580）。（取圖自On the List 網站）

  • Curio Spinner 55/20 Exp TSA Bo - Lavender，特價HKD814（原價HKD 1,480）。（取圖自On the List 網站）

  • Curio Spinner 50/18 TSA Rt - Liv. Coral，特價HKD 490（原價HKD 980）。（取圖自On the List 網站）

American Tourister行李箱特價｜背包及旅行用品

  • Aston Backpack 01 R - Forest，特價HKD 250（原價HKD 780）。（取圖自On the List 網站）
  • Kamden II 2.0 Backpack 1 - Black，特價HKD 250（原價HKD 480）。（取圖自On the List 網站）
  • Paisley Joy Tote Bag ASR - Taupe，特價HKD 250（原價HKD 550）。（取圖自On the List 網站）
  • Paisley Joy Briefcase ASR - Taupe，特價HKD 158（原價HKD 450）。（取圖自On the List 網站）
  • Blake Utility Bag AS - Black，特價HKD 224（原價HKD 320）。（取圖自On the List 網站）
  • AT Accessories Excursion Bag - Grey，特價HKD 129（原價HKD 258）。（取圖自On the List 網站）
  • AT Accessories Inflatable Travel Pillow - Grey，特價HKD 45（原價HKD 90）。（取圖自On the List 網站）

詳情請按此到「On the List」網站購買。

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