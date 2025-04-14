  • 25°C
香港時間：2025414日 (一) 14:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復活節2025｜入境處料4日連假約604萬人次出入境　周五為陸路出境高峰

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

入境處料周五為陸路出境高峰。（資料圖片）

入境處預計復活節假期期間約有604萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約505萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為周五（18日），約759,000人次出境，入境高峰期則為下周一（21日）約618, 000人次入境。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有225,000、202,000及164,000人次出入境。為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

現時入境處已在各管制站裝設約700條e-道，入境處已於3月31日起調整智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡，7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，無須預先登記便可在各管制站使用e-道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

「非觸式e-道」服務亦現已經擴展至所有管制站，已登記的合資格香港居民可透過「非觸式e-道」手機應用程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身分自助辦理出入境檢查手續。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

網絡熱話 復活節 出入境管制 深圳灣 落馬洲 羅湖 入境處 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同