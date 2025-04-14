復活節2025｜入境處料4日連假約604萬人次出入境　周五為陸路出境高峰

入境處預計復活節假期期間約有604萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約505萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為周五（18日），約759,000人次出境，入境高峰期則為下周一（21日）約618, 000人次入境。

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入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有225,000、202,000及164,000人次出入境。為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

現時入境處已在各管制站裝設約700條e-道，入境處已於3月31日起調整智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡，7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，無須預先登記便可在各管制站使用e-道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

「非觸式e-道」服務亦現已經擴展至所有管制站，已登記的合資格香港居民可透過「非觸式e-道」手機應用程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身分自助辦理出入境檢查手續。

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