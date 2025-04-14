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復活節2025｜飲食業界指餐廳情況訂座不理想　市民踴躍外遊影響生意

港聞

發布時間： 2 小時前

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香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

復活節4天連假周五（18日）開始，香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（14日）在電台節目表示，市民外遊非常踴躍，目前餐廳訂座情況不理想，又指餐飲業去年復活節的生意較平日下跌逾3成甚至一半以上，憂慮今年市道。

黃家和指，月初清明節3天假期每日平均約108萬人次出入境，期間生意平均跌兩成以上，較預期的一成半跌幅更嚴重，對餐飲、零售業生意有很大影響，憂慮市民於復活節假期外遊人數或會比清明節更加多。他指不少市民北上不單止到大灣區，4天連假甚至能到雲南昆明、武漢一帶。

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政府去年12月1日起實施深圳一簽多行，黃家和指有助吸引更多內地遊客訪港，特別深圳旅客，惟很多旅客，尤其是廣州、深圳一帶遊客選擇即日來回，對飲食業生意「唔係完全冇幫助」惟幫助力度「不似預期」；加上內地遊客來港消費降級，也不會預先訂枱。

黃家和認為，餐飲業應考慮如何留住港人，同時建議政府以「無處不旅遊」吸引旅客到訪不同地方。他又透露有業主向飲食業界商討減租約10%，部分食肆能稍為「減價」，相信對業界有一定幫助。

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