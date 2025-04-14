網絡欺凌｜15歲少年首遊日本戲言打敗99%中學生　慘遭港媽鬧爆年輕網民看不過眼：蝦細路！

【網絡欺凌/網絡熱話/日本旅行】日前一名15歲少年於社交平台Threads上載手執護照及機票的照片，興奮透露自己第一次去日本，並引用網絡潮語「打敗99.9%香港中學生」，豈料引來大批家長網民集體留言欺凌，有港媽甚至用粗俗字眼鬧爆：「我個女1歲已經去日本，好心你收X啦！」少年隨即現身解畫，並獲年輕網民力撐！

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網絡欺凌｜15歲少年首遊日 戲言打敗99%中學生

該少年發文大晒首次遊日本大阪的喜悅，留言謂：「15歲人生第一去日本，打敗99.9%香港中學生」，再額外標籤「打敗99%香港中學生」，豈料觸動一批家長級的網民集體留言欺凌，並留言大晒自己子女BB時期已去日本，揶揄事主15歲才第一次去日本，沒有什麼值得炫耀。

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網絡欺凌｜被誤會炫耀慘遭家長留言欺凌

有不少港爸港媽激動留言：「好叻咩？我個女，未出世就喺個肚度搭飛機去日本。」、「有幾勁？我個仔，未滿月已經去左十五次日本，年輕人⋯⋯做人要謙虛啲」、「我個女，一歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦。」有自稱53歲的網民更「長輩」上身訓話：「呢位同學……我明白你嘅興奮，但你呢個Po用詞係咪有問題？你係咪應該用『被99.9%嘅香港中學生打敗呢』？」

網絡欺凌｜少年解畫：自己係少數咁大個都未去過日本

事主到達大阪後見群情洶湧，隨即留言解畫：「大家冷靜下先，本人只係想表達從細到大，身邊好多frd（朋友）都去過日本，but（但）我15歲先第一次去日本，所以先話自己係少數咁大個都未去過日本，不過我明白大家難免會get錯的，所以希望大家和平相處唔好嗌交，同時亦感謝所有人明白同幫我解釋嘅朋友們。」

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網絡欺凌｜獲年輕網民力撐：玩得開心啲

由於事主的出發點不是炫耀，反而是自嘲這麼遲才去日本，卻因一句潮語「打敗99%中學生」而引起家長網民不滿，繼而爆發網絡欺凌，令一班年輕網民看不過眼，開始留言反擊那些家長網民：「其實每個人都有第一次，有早有遲……唔通咁都要有贏輸？」、「成班人要贏一個15歲嘅細路做乜？姐姐我今年先第一次去日本，玩得開心啲，都話咗㗎啦，香港人最鍾意就係踩返自己人」、「其實有睇caption都知佢意思係自己15歲未去過日本而好多人15歲以下都去過日本。」

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網絡欺凌｜事件反映網絡文化存在代溝

有網民還大讚事主年紀輕輕，但應對能力不錯：「呢個年青人好叻，網絡社交的情緒處理得好好，返來日本後，請問，有沒有興趣來遊戲公司做暑期實習？」不過有網民就認為相嗌唔好口，覺得只是彼此間存在「代溝」，「打敗99.9%……」是GenZ（Z世代）年輕人用來吸引注意力的常用網絡潮語，只是家長們今次誤將網絡潮語視作挑釁，所以希望各個年代的人也可以做到互相尊重。

有人亦指事件反映網絡文化存在代溝：「幽默感很重要」、「家長們要練下自己閱讀理解能力」「小朋友喺度玩，你班大人就咁認真衝出嚟。」、「成堆阿姨阿叔唔明threads講嘢方式就嚟蝦細路！」有網民甚至突破盲腸，指事主15歲第一次在threads發文就中流量密碼，第一篇帖文短短兩日竟有超過175萬次瀏覽，真正打敗99.9%中學生。

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