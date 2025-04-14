英年早逝｜27歲名模「腦動靜脈畸形」病逝　最後帖文曝光惹心酸

【Lucy Markovic/名模／病逝／腦動靜脈畸形／】27歲澳洲名模Lucy Markovic，於今月10日因腦動靜脈畸形（AVM）手術後不幸逝世，經紀公司證實事件，震驚全球粉絲及時尚圈，她在術前的最後一則社群媒體貼文，透露了對手術的期待與恐懼，可惜最終仍不適病魔，令不少粉絲及親友都大感心酸。

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綜合外媒及《CNN》報道，Lucy Markovic於2015年參加澳洲版《Australia's Next Top Model》第9季，當時僅16歲的她憑藉出色表現奪得亞軍，節目後一舉成名，曾為Versace、Armani、Givenchy、Dolce & Gabbana等國際知名品牌走秀，並登上《Vogue》、《Marie Claire》等雜誌封面，成為時尚界備受矚目的新星。

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英年早逝｜過去4年飽受病痛折磨 勇敢進行開腦手術

據了解，Lucy Markovic於今年3月6日，透過threads宣布住院消息，帖文中她發布一張自己在醫院的相片，以及一張腦部掃描圖片，坦言自己腦中有一顆約高爾夫球大小的腦動靜脈畸形（AVM），並在過去4年接受放射治療、重度用藥並反覆癲癇發作，深受病痛折磨，因此她決定於3月26日進行開腦手術切除病灶：

既興奮又感恩，卻也相當害怕，希望得到他人祝福，順利完成手術。人生是一段旅程，而我已準備好迎接下一章節。

英年早逝｜手術3週不幸離世 經紀公司公布聲明

遺憾於手術3週後，Lucy Markovic經紀公司Elite Model Management於4月11日發布聲明，證實Lucy Markovic不幸逝世，聲明中稱她是「一束耀眼的光芒」，並讚揚她「擁有令人難忘的幽默感，她的笑容和笑聲總能照亮整個房間，永遠在舞台上閃耀」；另一間經紀公司Kult Australia亦發文悼念：「我們失去了一顆星星。她光芒四射、溫暖而美麗，是一個充滿靈魂的人。天妒英才，我們無比心碎。」

Lucy Markovic家人事後亦透過Lucy Markovic社交媒體Instagram發表悼文，心痛表示：

親愛的Lucy，你離開得實在太早，總是散發著陽光、快樂的正能量，我們希望永遠記住這樣的你。我們會把你的快樂與能量深藏在心中…現在請自由地飛翔，享受你的旅程，我們終將在另一端相見，永遠愛你。

不少粉絲及網民都湧入Lucy Markovic社交媒體留言悼念，為她的離世感到惋惜：「真的不敢相信…」、「一路好走！」、「太可惜了，明明前途一片光明…」

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相關內容｜為腦出血主因 可影響腦功能

根據香港腦科基金會顯示，所有出血性中風之中，2%由「腦動靜脈畸形」造成。每年「腦動靜脈畸形」的出血風險有2%至4%。死亡或中風的風險有一成半至兩成，一半患者出現以下11大新的腦神經功能缺損（neurological deficit）：

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資料來源：CNN、threads@lucymarkovicc、Instagram@lucymarkovicc

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