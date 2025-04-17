消委會風扇｜23款循環扇+無葉風扇評測　8款奪4星或以上最平$459夠涼兼慳電

【消委會/風扇/循環扇/無葉風扇/座地風扇】隨之氣溫逐漸轉熱，風扇是家中必備之物。消費者委員會（消委會）曾測試市面上12款循環扇及11款無葉風扇，當中有8款產品獲評4星或以上，最平只需$459，供大家參考。

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消委會測試12款循環扇

消委會早前測試了市面上12款循環扇，包括8款扇葉直徑較小介乎14至16厘米，以及4款扇葉直徑較大介乎18至21厘米，比較各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度，其中有4款獲得4.5分的高分評價，其售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

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針對送風量，消委會發現各樣本的送風量介乎每分鐘10.1立方米至21.2立方米，相差高達52%；扇葉較大樣本當中，以「樂信牌」送風量最高，其次為「德國卓爾」，而「THOMSON」送風量較低；扇葉較小的樣本中就以「Origo」及「愛麗思」送風量較高，「三信」則較低。

就著慳電程度方面，消委會計算樣本送風量及耗電程度，從而得出產品的能源效率。根據評測結果，「米家」、「普樂氏」及「origo」的能源效率最高；此外，5款採用直流電摩打驅動扇葉的樣本的能源效率亦較為良好。

至於寧靜程度，消委會就發現「德國卓爾」的表現最佳，在最低風速檔及自動搖擺功能設定為靜止狀態時，量得的噪音水平屬所有樣本中最低。

獲4.5星總評循環扇

扇葉直徑18至21厘米

德國卓爾Summe CF-S85RD（售價約$648）

米家Mi ZLXHS01ZM（售價約$459）

樂信牌Rasonic RCF-8YE（售價約$688）

扇葉直徑14至16厘米

origo CF1515（售價約$798）

消委會無葉風扇推介

消委會於2024年首次評測冷暖無葉風扇，共測試11款樣本，售價介乎$699至$6,988。所有樣本均配備暖風及涼風功能，但在送風量、能源效率、暖風加熱速度及耗電量等方面表現參差。消委會最終選出4款總評4星的產品，當中最便宜只需$1598，媲美名牌Dyson。

消委會委托獨立實驗所測試樣本效能，並以暖風表現、涼風表現等5大項目作為測試重點。測試結果顯示，「飛利浦PHILIPS」、「Dyson」、「德國寶German Pool」及「Power Living」整體表現較佳，獲得4星總評分。其中「飛利浦PHILIPS」及「Dyson」樣本配備HEPA過濾器；在涼風送風量方面，「飛利浦PHILIPS」及「德國寶German Pool」表現較佳，「Dyson」備用耗電較小；暖風方面則是「飛利浦PHILIPS」及「Power Living」加熱速度較快，僅需約1.8分鐘至2分鐘。

4款總評4星推薦名單如下：

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日本雜誌評測10款座地式電風扇

日本雜誌《家電批評》亦曾測試過10款座地式電風扇，比較項目包括最高風力、送風是否集中、耗電量高低及運作時是否有噪音等，詳細名單如下：

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綜合比較結果，《家電批評》指出「siroca」樣本風力集中，送風距離亦夠遠，因此獲得總評第1位，而總評第2位的「小泉」就屬性價比最高；排名第3的「Panasonic」則附設納米抗菌技術，功能較為齊備。另一方面，可自動偵測溫度而改變風速的「duux」相當萬用，而「三菱電機」則同時兼備風力及靜音能力，最適合睡房使用。

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同場加映｜4個小物DIY除塵水清洗電風扇

台灣家事達人「佐藤SATO」曾在其YouTube頻道分享清潔電風扇方法，指出有不少人會在清潔電風扇的灰塵污垢時「直接用水洗」，這其實是不當的做法。因電風扇沖水容易導致生銹，嚴重更有機率造成漏電，有安全風險。

他分享一套省時簡單又安全有效的清潔電風扇方法，就是製作「除塵水」——只需要用到牙刷、水槍、洗潔精及廚房紙巾。步驟如下：

用15g洗潔精加上500cc溫熱水；

放在水槍內搖動，讓洗潔精均勻溶解在水中，即製作完成。

電風扇清洗

1. 網罩

「佐藤SATO」示範如何快速有效令電風扇髒污和灰塵自動脫落。首先清洗網罩時，在地上以相互交疊形式鋪上廚房紙，鋪設面積要比網罩略大。然後將電風扇前後2塊網罩分別放在紙上的左右兩邊，噴上除塵水。

「佐藤SATO」解釋，因裝載除塵水的水槍在噴灑時有力道，所以網罩表面的灰塵會被噴下來；而網罩又完全被墊在下方的紙巾包覆，被噴下的灰塵不會四散，完全附著在紙巾上，效果像濕敷一樣。

2. 扇葉清洗

「佐藤SATO」接著示範清潔扇葉，表示每1塊葉片都要單獨用廚房紙巾包好，而包的方法是要「一邊用除塵水噴濕，一邊包」，包好後等待15分鐘，擦拭乾淨即清潔完成。

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清潔頻率

「佐藤SATO」提醒，電風扇須每1至2個月清洗1次：

不然電風扇在吹，灰塵在飛，空氣品質會很糟糕啊。

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