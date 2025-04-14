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沙塵暴︱沙塵氣流襲港PM10急升深圳空氣「重度污染」　專科醫生教應對方法保護呼吸道

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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沙塵氣流襲港PM10急升深圳空氣「重度污染」　專科醫生教應對方法保護呼吸道

【空氣污染／沙塵暴／浮塵天氣／呼吸道疾病／PM10污染物】沙塵暴天氣襲港，外出要小心！北方連日極端大風導致沙塵暴向南大範圍傳播，造成近年來影響中國範圍最廣的一次沙塵天氣過程。 廣東地區PM10污染物濃度明顯上升，本港空氣污染嚴重程度亦肉眼可見；專家為此向市民做出幾項保護呼吸道健康的呼籲。

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中國氣象局顯示，中國受冷空氣影響，全國大範圍受高強度大風吹襲，並於4月10日發佈了大風黃色預警和沙塵暴藍色預警，啟動重大氣象災害（大風、雨雪、強對流、沙塵）三級應急響應。11日，北方地區出現大風，甘、寧、晉、京、豫局部地區達到14級至15級。新疆南疆盆地、內蒙古中西部、華北等地出現揚沙或浮塵天氣；新疆和田、內蒙古阿拉善和鄂爾多斯、甘肅武威和白銀、寧夏等局地出現沙塵暴。

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在大風影響下，沙塵由北向南蔓延，跨過長江，抵達華南，令南方大部地區出現浮塵天氣，最南可影響到海南島。中央氣象台預報員指出，沙塵大規模擴散主要有3大原因影響：

  • 極端大風導致的沙塵天氣強度大
  • 高空強風作用下沙塵傳輸高度高
  • 南方地區降水結束時間早

深圳空氣「重度污染」香港空氣藏「罕見污染物」

極端大風致沙塵大規模擴散，全國18個省份受揚沙或浮塵天氣影響。據廣州生態環境，4月12日夜間起，廣州受大範圍沙塵天氣影響，空氣質量明顯下降，超標污染物為PM10。4月13日，廣州市越秀區、天河區能見度低於10公里，灰霾黃色預警訊號生效，與佛山空氣質量同屬嚴重污染。至於與香港相鄰的深圳，空氣質量亦被列屬重度污染。

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而本港近兩日受沙塵天氣影響，空氣污染嚴重程度肉眼可見。除了天色灰暗，多區錄得可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）水平在12日晚上急升。據環境保護署空氣質素健康指數顯示，塔門監測站錄得本港可吸入懸浮粒子（PM10），在兩小時間「抽升」四倍，由晚上9時不足每立方米50微克升至245.7微克；觀塘升至229.4微克、東區也達201.6微克。同時，微細懸浮粒子（PM2.5）升幅亦明顯，塔門錄得每立方米72.5微克；大埔、觀塘、東區、銅鑼灣及中環均錄得超過每立方米60微克；將軍澳及旺角也接近60微克。

至於空氣質素健康指數，塔門在星期日凌晨0時升至7，屬「高」健康風險 ；其他各區主要介乎5或6，健康風險屬「中」水平。

香港氣象學會發言人梁榮武在今早（14日）做客商台節目指出，香港對上一次受如此嚴重的沙塵暴影響已是2010年，形容情況並不常見。這類沙塵暴源頭有可能是戈壁沙漠、內外蒙古等，要影響到香港有幾個先決條件，其一是風力要夠大，加上北風路徑要吹向香港。而近日東北季候風形成的冷空氣其實不算很強，但機緣巧合下，本港附近受高壓脊影響，華南附近又有低壓區，後者有「自帶」的風場，產生溫帶氣旋，其風向與冷空氣的氣流一致；當溫帶氣旋與北風疊加起來，導致風力強到足以將沙塵吹向香港。

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另外，梁榮武還從環保署數據中發現了一些較罕見現象，有個別污染物出現的時間與過去不太一樣。例如在昨日（13日）的空氣污染中，臭氧是主要成份，但今日（14日）則主要是塵粒；奇怪的是近兩日香港二氧化氮的水平也非常高，「眾所周知二氧化氮主要來源是汽車，但過去兩日深夜非汽車繁忙時間，二氧化氮水平也很高」。梁榮武估計都是與近日的北風有關，才將內地日間汽車所產生的二氧化氮帶到香港。

至於臭氧，主要是因為太陽照射到污染物而產生，一般在日間出現；但昨日深夜、清晨和晚上，香港的臭氧水平也很高。梁榮武也估計是與北風將臭氧層的臭氧帶到地面有關，認為本次嚴重的空氣污染現象是有許多巧合組成。

天文台預測，自本周五開始的復活節長假，周五及周六大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。下周日（20日）短暫時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，早上沿岸有薄霧，氣溫介乎23至28度。下周一（21日）為復活節假最後一日，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫同樣介乎23至28度；下周二（22日）市區氣溫將會進一步升至29度。

專科醫生教應對方法保護呼吸道

本港呼吸系統科專科醫生曹忠豪接受傳媒訪問時表示，PM10直徑較大，多影響上呼吸道，如鼻腔和喉嚨，可導致咳嗽或喉嚨不適；而PM2.5直徑較細，吸入後可進入心肺甚至血液，對身體影響更大，或增加哮喘、慢阻肺病、長期肺病等病發作機會。建議兒童及長者應避免戶外活動，尤其帶氧運動跑步，「會像吸塵機一樣吸塵」；並建議市民外出佩戴N95口罩口罩，阻隔PM2.5。

此外，家庭醫生林永和也表示，空氣污染或進一步使未康復哮喘患者情況反覆。他指出，短期暴露於高濃度懸浮粒子環境，或出現眼紅、咳嗽、流眼水、打噴嚏等症狀；PM2.5更可能增加患心血管疾病市民出現心律不正、心臟病、中風等風險。建議市民應密切留意空氣質素水平，在家中可開啓空氣清新機，未來數日避免外出。

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