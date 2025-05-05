濫收車資｜山頂落中環摩天輪的士費$145元　内地女：司機拒開收據報警沒證據

【小紅書 / 的士司機 / 黑的 / 濫收車資】近來香港警方不停打擊的士濫收車資行爲，但「黑的」仍禁之不絕！近日就有内地女游客於社交平台發文大呻，稱在香港旅行時慘遭的士司機濫收車資，指由山頂纜車總站搭往中環摩天輪僅1.8公里，10分鐘的車程卻遭多收４倍價錢！

該名游客要求提供收據，卻遭被司機以夜晚不可打印爲由拒接了開發票，無奈又是以現金支付，沒有任何證據，報價也無濟於事，惟有發文提醒網民「避雷」。

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該內地女日前在小紅書平台以「香港的士宰客」為題，發文問道：「1.8公里，收我145港幣，是正常價格嗎？」據知，該内地女第一次來香港旅游，當時一行二人於山頂纜車總站搭的士前往中環摩天輪，於地圖顯示總車程1.8公里，10分鐘不到的車程惟在下車時慘遭司機收取145元，比正常車資足足高出４倍價錢。

濫收車資｜的士司機拒開收據

内地女以現金支付車資，並要求提供收據,「我問他（司機）要票據時，他就說晚上就沒有（提供）」，還表示司機當時還着急要求她們下車，便心知已受騙。内地女隨即拍下了司機的車牌照，但由於是現金支付，沒有任何證據，就算報警也無濟於事。

於是便發文「给大陆網友們避雷」，又慨嘆今次是見識到了香港的士司機「近宰游客」的行爲。同時，從內地女上載的照片可見，該名的士司機並無在車廂儀錶板上展示司機駕駛證。

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濫收車資｜内地網民：不宰你能叫香港的士？

貼文經發布後迅速引來一眾網民紛紛留言，表示的士司機收價錢超級離譜，絕對是「被宰了」，「確實被騙了，同樣的路程我當時就29港幣」、「香港的士坑人」、「不宰你能叫香港的士？」。

另有網民指出，香港的士的首2公里起步價只需29元，即使過海底隧道收費亦不會超過40元，並鼓勵樓主下次再遇到這種情況，直接報價處理。

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