  • 25°C
香港時間：2025414日 (一) 14:12

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀取15顆膽結石近況曝光

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【傅天穎／膽結石／減肥】50歲前女星傅天穎3年前息影幕前，轉行做地產。她早年曾爆出桃色新聞，近日傳出她突然入院做手術切膽的消息，健康情況讓人憂心。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽強化臀肌

綜合台媒報道，50歲前女星傅天穎上周五（11日）生日正日入院開刀，取出取出15顆膽結石，每顆大約是0.6厘米。傅天穎接受訪問時透露，身體自從上月開始經常疼痛不已：

我原本以為是胃潰瘍，沒想到後面痛到大哭大叫，去醫院檢查才知道是膽囊炎，所以在我生日那天開刀拿掉，等於我現在沒辦法肝膽相照了。

傅天穎近日入院做手術切除膽結石，由男友陪伴在側。（網上圖片）

膽結石｜年輕為瘦身不吃早餐 早年確診患隱疾

傅天穎早年以性感形象活躍於綜藝節目，她曾多次在公開場合中透露自己長年「為減肥不吃早餐」，維持身材。她在2011年《康熙來了》「女明星減肥的辛酸」專集中討論極端減肥法時，透露自己「那時候為了瘦，常常睡到中午就不吃早餐，結果胃搞壞了」，故一開始身體不適時，她只以為是胃潰瘍。5年前她在自己Facebook直播中提到，自己年輕時曾以為「不吃早餐瘦比較快」，後悔這種傷身的飲食習慣到年紀大就開始誘發一連串的健康問題。

點擊圖片放大
+8
+7

根據過往《自由時報》報道，傅天穎自爆患隱疾確診氣喘，每天需吸2罐藥及吞藥，只要天冷或霧霾等狀況，就會累到喘不過氣。此外，傅天穎過去因婚姻問題屢登社會版面，2013年與陳子強離婚後，一度傳出情緒不穩，甚至自殘送院。

膽結石｜醫生拆解膽結石

台灣腸胃科醫生錢政弘在當地節目《下班經濟學》中指出，膽結石分兩大類：色素結石，與先天血液代謝異常有關，尤其是有先天性地中海貧血的人士，比起一般人容易有結石問題。另一類是膽固醇結石，與平日高油脂的飲食方式有關，太多膽固醇會在膽囊內結晶，形成膽結石。

膽結石｜10種天然食材預防+改善結石

要預防膽結石，錢政弘建議除要少吃炸物與肉類，另要多吃5種食物如下：

點擊圖片放大
+5
+4

另有5種天然食物可以減少膽結石：

點擊圖片放大
+5
+4

膽結石｜5招預防膽結石

點擊圖片放大
+5
+4

 

膽結石｜6大飲食調整改善膽結石

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中指出，膽結石是其中一種無聲疾病，不少人都是難忍劇痛去求診才知道自己有膽結石，否則可能一輩子都不知道自己患病。她表示，膽囊主要功能是儲存膽汁以幫助消化油脂，而大家可以透過6大飲食調整作出改善，避免膽結石發作：

點擊圖片放大
+6
+5

她又拆解以下膽結石高風險人士，需要定期檢查：

  • 1. 喜歡吃重油
  • 2. 肝硬化、酒精性肝病
  • 3. 急速減重者
  • 4. 長期斷食者
  • 5. 兩餐隔太久
  • 6. 肥胖者
  • 7. 糖尿病
  • 8. 停經後女性

高敏敏提醒，正餐之間不要相隔太久，如果膽囊長時間沒有收縮，就容易造成膽汁堆積及結石，同時建議大家最好每年定期做一次腹部超聲波檢查；如果感到有莫名腹痛、胃痛、吃胃藥後未見好轉時，便應及早尋求專科醫生診斷。

相關文章：

排石偏方︱25歲女患膽石靠2種食物自救　連續吃1個月自然排出【附6大飲食調整改善膽結石】

膽結石︱懷孕3個月狂孕吐腹痛　新手媽媽揭膽結石需切除膽囊　醫生拆解4大高危因素

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【膽結石】腹痛半年以為胃病　婦人檢查驚揭膽內藏數百膽石恐致癌【附胃病VS膽石解說】
11:55 2023/07/12
【膽結石】腹痛半年以為胃病　婦人檢查驚揭膽內藏數百膽石恐致癌【附胃病VS膽石解說】
【斷食風險】女子實行168斷食3年後患膽結石　醫生分享1招不用斷食法亦能減重
17:42 2023/07/18
【斷食風險】女子實行168斷食3年後患膽結石　醫生分享1招不用斷食法亦能減重
排石偏方︱25歲女患膽石靠2種食物自救　連續吃1個月自然排出【附6大飲食調整改善膽結石】
13:57 2024/02/28
排石偏方︱25歲女患膽石靠2種食物自救　連續吃1個月自然排出【附6大飲食調整改善膽結石】
膽結石︱懷孕3個月狂孕吐腹痛　新手媽媽揭膽結石需切除膽囊　醫生拆解4大高危因素
18:24 2024/07/03
膽結石︱懷孕3個月狂孕吐腹痛　新手媽媽揭膽結石需切除膽囊　醫生拆解4大高危因素
膽結石︱男子愛吃炸物膽生5000粒結石　醫生推介5種食物防生膽石　常喝1飲料風險降17%
11:57 2024/07/12
膽結石︱男子愛吃炸物膽生5000粒結石　醫生推介5種食物防生膽石　常喝1飲料風險降17%
膽結石｜經常脹氣腹脹原來是膽石作怪　可致膽發炎併發症增死亡風險
12:03 2025/03/28
膽結石｜經常脹氣腹脹原來是膽石作怪　可致膽發炎併發症增死亡風險

你可能感興趣

【膽結石】腹痛半年以為胃病　婦人檢查驚揭膽內藏數百膽石恐致癌【附胃病VS膽石解說】
11:55 2023/07/12
【膽結石】腹痛半年以為胃病　婦人檢查驚揭膽內藏數百膽石恐致癌【附胃病VS膽石解說】
【斷食風險】女子實行168斷食3年後患膽結石　醫生分享1招不用斷食法亦能減重
17:42 2023/07/18
【斷食風險】女子實行168斷食3年後患膽結石　醫生分享1招不用斷食法亦能減重
排石偏方︱25歲女患膽石靠2種食物自救　連續吃1個月自然排出【附6大飲食調整改善膽結石】
13:57 2024/02/28
排石偏方︱25歲女患膽石靠2種食物自救　連續吃1個月自然排出【附6大飲食調整改善膽結石】
健康養生 膽結石 腹痛 減肥 健康問題 胃痛

最高瀏覽

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同