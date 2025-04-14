膽結石｜50歲女星息影3年轉行地產　驚傳生日開刀取15顆膽結石近況曝光

【傅天穎／膽結石／減肥】50歲前女星傅天穎3年前息影幕前，轉行做地產。她早年曾爆出桃色新聞，近日傳出她突然入院做手術切膽的消息，健康情況讓人憂心。

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綜合台媒報道，50歲前女星傅天穎上周五（11日）生日正日入院開刀，取出取出15顆膽結石，每顆大約是0.6厘米。傅天穎接受訪問時透露，身體自從上月開始經常疼痛不已：

我原本以為是胃潰瘍，沒想到後面痛到大哭大叫，去醫院檢查才知道是膽囊炎，所以在我生日那天開刀拿掉，等於我現在沒辦法肝膽相照了。

▲ 傅天穎近日入院做手術切除膽結石，由男友陪伴在側。（網上圖片）

膽結石｜年輕為瘦身不吃早餐 早年確診患隱疾

傅天穎早年以性感形象活躍於綜藝節目，她曾多次在公開場合中透露自己長年「為減肥不吃早餐」，維持身材。她在2011年《康熙來了》「女明星減肥的辛酸」專集中討論極端減肥法時，透露自己「那時候為了瘦，常常睡到中午就不吃早餐，結果胃搞壞了」，故一開始身體不適時，她只以為是胃潰瘍。5年前她在自己Facebook直播中提到，自己年輕時曾以為「不吃早餐瘦比較快」，後悔這種傷身的飲食習慣到年紀大就開始誘發一連串的健康問題。

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根據過往《自由時報》報道，傅天穎自爆患隱疾確診氣喘，每天需吸2罐藥及吞藥，只要天冷或霧霾等狀況，就會累到喘不過氣。此外，傅天穎過去因婚姻問題屢登社會版面，2013年與陳子強離婚後，一度傳出情緒不穩，甚至自殘送院。

膽結石｜醫生拆解膽結石

台灣腸胃科醫生錢政弘在當地節目《下班經濟學》中指出，膽結石分兩大類：色素結石，與先天血液代謝異常有關，尤其是有先天性地中海貧血的人士，比起一般人容易有結石問題。另一類是膽固醇結石，與平日高油脂的飲食方式有關，太多膽固醇會在膽囊內結晶，形成膽結石。

膽結石｜10種天然食材預防+改善結石

要預防膽結石，錢政弘建議除要少吃炸物與肉類，另要多吃5種食物如下：

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另有5種天然食物可以減少膽結石：

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膽結石｜5招預防膽結石

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膽結石｜6大飲食調整改善膽結石

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中指出，膽結石是其中一種無聲疾病，不少人都是難忍劇痛去求診才知道自己有膽結石，否則可能一輩子都不知道自己患病。她表示，膽囊主要功能是儲存膽汁以幫助消化油脂，而大家可以透過6大飲食調整作出改善，避免膽結石發作：

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她又拆解以下膽結石高風險人士，需要定期檢查：

1. 喜歡吃重油

2. 肝硬化、酒精性肝病

3. 急速減重者

4. 長期斷食者

5. 兩餐隔太久

6. 肥胖者

7. 糖尿病

8. 停經後女性

高敏敏提醒，正餐之間不要相隔太久，如果膽囊長時間沒有收縮，就容易造成膽汁堆積及結石，同時建議大家最好每年定期做一次腹部超聲波檢查；如果感到有莫名腹痛、胃痛、吃胃藥後未見好轉時，便應及早尋求專科醫生診斷。

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