THEi高科院舉辦氫能研討會「邁向氫經濟循環：實踐與機遇」暨項目啟動禮 齊聚內地、海外專家 探討氫能可持續發展及創新解決方案

作為具發展潛力的低碳能源，氫能已被明確定位為未來國家能源發展的重要部分。向來致力培育並擴大行業人才庫的香港高等教育科技學院（THEi高科院）亦回應行業對氫能應用的發展需求，積極推進氫能產業發展。THEi高科院4月11日圓滿舉行「THEi高科院氫能研討會『邁向氫經濟循環：實踐與機遇』暨項目啟動禮」，項目獲環境及自然保育基金資助，齊聚官商校三方專家代表鼎力支持，共同探討氫能在促進可持續發展和應對氣候變化所發揮的重要作用。

▲ THEi高科院於4月11日舉辦氫能研討會「邁向氫經濟循環：實踐與機遇」暨項目啟動禮，邀請多位專家共同探討氫能經濟如何促進可持續發展。

THEi高科院繼去年聯同粵港澳大灣區多間氫能發展企業共同成立「大灣區氫能聯盟」後，再次彰顯其在推動氫能經濟和可持續發展的堅定決心。為進一步推動本地氫能科研應用及新能源發展，是次活動匯聚重量級內地與海外嘉賓講者，以及各界人士共同參與，以建立跨領域的長遠合作關係，勾勒出一個切合社會發展需要的可持續未來。

THEi高科院校長劉建德教授：氫能正處於能源轉型的前沿

THEi高科院校長劉建德教授在開幕辭中感謝各嘉賓講者的鼎力襄助，為本港以至全球的環保事業貢獻新思路和新解決方案，認為氫經濟不僅強調可持續性，還旨在達成最小化浪費和最大化資源效率，呼籲各方應共同努力，共創潔淨未來。

他續指，是次活動亦是「氫能源教育及人才培訓中心」的項目啟動禮，非常感謝環境及自然保育基金對此項目提供資助，期望中心開幕後可成為一座能引導公眾思考、探索並認識氫能源的知識燈塔，啟發年青一代對相關行業的興趣和志向。

▲ THEi 高科院校長劉建德教授指出在面對可持續發展的挑戰，政府、行業和學術界必須攜手合作，共同推進氫能的創新與應用，以實現可持續氫經濟循環的目標；而是次會議集合各專家的見解和經驗分享，能為香港氫能未來發展奠定基礎。

「氫能源教育及人才培訓中心」將在未來數個月內完成工程，並計劃於8月底正式啟用。中心將設有先進的展覽區和互動學習設施，望加強公眾對氫能的認識，並吸納有志投身的年青一代，推動可持續再生能源於社會發展。

▲ 此次會議還包括「氫能源教育及人才培訓中心」項目啟動禮，項目獲政府環境及自然保育基金資助而成立，中心旨在增強公眾對氫能在實現碳中和潛力的認識。

雲集內地與海外重量級講者 共同勾勒可持續未來

研討會當日獲多位重量級內地和海外專家親臨，以多元且嶄新角度發表主題演講，包括皇家墨爾本理工大學榮譽教授、澳洲技術科學及工程院院士賈寶華教授、上海鯤華新能源科技有限公司創辦人王亞波博士，以及韓國全北國立大學榮譽教授、先進氫能解決方案有限公司總裁李仲熙教授。

▲ 多位重量級專家出席：北京懷柔實驗室基礎研究中心副主任及氫能技術研究所所長鄧占鋒博士（左一）、香港國鴻國際氫能科技有限公司行政總裁朱喆煜女士（左二）、環電嘉新能源科技有限公司首席技術總監鄔唯卿先生（左三）、上海鯤華新能源科技有限公司創辦人王亞波博士（左四）、韓國全北國立大學榮譽教授、先進氫能解決方案有限公司總裁李仲熙教授（右三）、皇家墨爾本理工大學榮譽教授、澳洲技術科學及工程院院士賈寶華教授（右二）。

其後，香港機電工程署工程師（氫燃料安全）李兆凝女士、環電嘉新能源科技有限公司首席技術總監鄔唯卿先生、香港國鴻國際氫能科技有限公司行政總裁朱煜女士、北京懷柔實驗室基礎研究中心副主任及氫能技術研究所所長鄧占鋒博士、城巴有限公司工程主管何建新先生，以及THEi高科院建造、環境及工程學系助理教授曾志榮博士工程師，分別就推動香港的氫能經濟發展分享真知灼見和寶貴經驗，並和與會者熱切交流見解和意見。另外，THEi高科院於4月12日舉辦了技術參觀，讓參加者實地視察氫能設備的產業運作，了解最新的氫能技術和應用。

▲ 研討會討論環節，請來香港機電工程署工程師（氫燃料安全）李兆凝女士（右四）、環電嘉新能源科技有限公司首席技術總監鄔唯卿先生（右三）、香港國鴻國際氫能科技有限公司行政總裁朱喆煜女士（左三）、北京懷柔實驗室基礎研究中心副主任及氫能技術研究所所長鄧占鋒博士（左二）、以及THEi高科院建造、環境及工程學系助理教授曾志榮博士工程師（右二）深入分享如何加強各界合作，推動香港的氫能經濟發展。THEi高科院校長劉建德教授（左四）、副校長（學術）曾偉基教授（左），以及副校長（行政及企劃）李德文先生（右）與一眾嘉賓合照留念。

是次活動獲得不同界別的機構支持舉辦，包括城巴有限公司、香港生產力局、盈電工程有限公司和香港國鴻國際氫能科技有限公司。劉教授在會上對這些機構的支持表示感謝，並期待未來能有更多合作，共同推動氫能經濟的發展。

(特約)