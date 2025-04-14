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五一好去處｜黃金海岸繡球花節Lolly Talk揭幕 1288架無人機星空匯演

親子好去處

發布時間： 2 小時前

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黃金海岸繡球花節

黃金海岸將於5月1日至5日期間，打造「黃金海岸繡球花節」主題活動，鼓勵市民於五一長假期留港消費，同時吸引旅客發掘屯門區特色旅遊。

活動首晚（5月1日） 晚上7:30推出「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機將於黃金海岸一帶上空以主題「繡球花」夜空中綻放！大會更邀請人氣女團Lolly Talk作揭幕嘉賓，將活動氣氛推至高峰！

黃金海岸商場則會化身「繡球花小鎮」，設有兩大主題場景，包括長達120米、由近萬朵繡球花編製而成的「繡球海濱長廊」及療癒感滿滿的「繡球水韻花園」，繡球花的蹤影滿佈黃金海岸！

黃金海岸大草坪一連5日的「繡球花節市集」，有超過50個特色攤檔進駐，售賣各式各樣的花藝貨品，更有小食攤檔售賣花茶、咖啡以及多款市集限定小食如甜品、鮮花特飲等等，更聯乘多個慈善團體進行義賣，包括香港傷殘青年協會、天糧行膳、傷青花藝舍、星匠、及縫補寶等，齊齊為社區出一分力。

另外更設有「多元花藝工作坊放題」、「藝術馬拉松」、「歡樂泡泡表演」及「黃昏音樂會」等精彩活動，「黃昏音樂會」由一眾人氣唱將包括街頭樂隊The Flame、羅凱鈴、陳祖、雷同二友等送上連串歌唱表演。

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