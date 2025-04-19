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的士司機｜壽星搭的士到餐廳食生日飯　暖心司機贈咖啡兼半價車資

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撰文： 王月明

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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壽星搭的士到餐廳食生日飯，暖心司機贈咖啡兼半價車資。

不時能在網絡見到的士司機與乘客發生矛盾或爭執，致部分港人對於該行業的印象不佳。

然而，近日，有女生在Threads發帖，指日前自己乘搭的士前往餐廳食生日飯，熱心司機送了她一瓶咖啡，得知女生當日是壽星後更表示要給女生半價車資優惠，還為她送上真摯的祝福。生日當天收到來自陌生人的善意和祝福，相信會令人感動難忘！

熱心司機｜熱心的士司機欲歸還遺落手機　乘客約交收數度更改地點

的士司機｜贈壽星乘客咖啡兼半價車資優惠

樓主表示，日前自己生日時搭的士去餐廳食生日飯，一上車便收到的士司機贈送的一支咖啡；在得知她生日後更表示要「俾半價（車資）我」；樓主當即表示，「你咁好人㗎，做人要均真，咁辛苦返工，一定要畀返正價你！」。

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的士司機聞言表示，「我多謝你聽我老生常談就真，我見到人開心我都好開心」；兩人合影留念，司機還為樓主錄影片送生日祝福：「生日快樂！happy birthday to you，生日快樂，我們約了下年的生日再見，祝你永遠的這麼美麗快樂幸福」。

樓主感慨道，「質問係一個成日搭的士嘅人，其實香港仲有好多好嘅的士司機……今鋪真係人間有愛」。

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的士司機｜網民分享遇到熱心司機經歷

有網民分享自己遇到熱心司機的經歷，「我星期六都搭咗呢個的士，真係善良嘅伯伯，佢話咁送晒啲小禮物俾唔到我，佢同我分享咗車咗當日嘅女仔，佢自己都覺得好幸運好開心，竟然無意中喺度碌到你」、「我有試過有啲的士佬收錢，有時知我趕時間會收我平啲、齊頭，上車又會吹水，仲有一個做咗frd，成日都會撞到，遠處見到我行去的士站，佢會認得我叫我上佢車」。

還不少網民稱讚該司機熱心，「阿叔係好人嘅」、「有愛」、「想幫襯呢位司機」、「好似唔錯」、「好人一生平安」、「唔好因為社會上有啲壞人，就摸煞晒個行業入面嘅好人」。

的士司機｜急搭的士返屋企陪頭暈父親入院　司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦

熱心的士司機｜搭的士不慎遺落銀包　司機見內附地址主動上門歸還

的士司機｜女生搭的士行李搬尾箱唔夠力　司機袖手旁觀熱心同行反幫忙

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