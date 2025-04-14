名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律

【恩主教書院/謝安琪/張繼聰】48歲的謝安琪（Kay）中學畢業於大埔Band 1英文中學恩主教書院，日前她回到母校門外即席Live唱出3年前的作品《團圓說》，藉以緬懷離校20多年，中學同學們各有前程，但同學間的感情仍在，並希望各人都安好，繼續保持大家惜日在校的初心。

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謝安琪母校︱緬懷跟舊同學多年感情

日前Kay在社交平台上載影片，從片段中可見，她返回恩主教書院母校，在校外現場唱出2021年的作品《團圓說》其中一段歌詞，「年年月月到了今天，看着屏幕靠着記憶相見，走過炎涼冷暖看過日出月圓，掛念團年席上你的笑臉，團圓就是那怕隔開多遠，我在內心給你位置不變」。

帖文提及回到母校的原因之一是，緬懷跟舊同學的多年感情，「我們一班陪伴彼此成長的中學同學們，雖各自在人生路上奔忙，都依然保持親密的聯繫」，她說，朋友是歲月為眾人留下的禮物，一直陪伴著就成為了家人。Kay更感性地分享，「心裏永遠為你（中學同學）預留一個專屬的位置，希望你有緣聽到《團圓說》這首歌，也感受到謝安琪同學這份心意」。

▲ Kay返回恩主教書院母校，並在校外現場唱出《團圓說》。（IG圖片）

謝安琪母校︱希望透過音樂 陪伴親友走過高低跌宕

Kay早年接受訪問時曾直言，小時候不懂團圓的意義，只知道有一堆玩伴，開心便好，踏入反叛期，就只覺與長輩吃飯了無意義，一心想往外闖，但到了真正踏入社會，跌過傷過，才更珍惜團圓的機會。她希望，把《團圓說》送給身處世界各地的親友與樂迷，即使不能時常碰面，還能透過音樂，陪伴大家走過高低跌宕。

謝安琪母校︱恩主教書院屬Band 1英中

1977年出生的Kay，跟「師弟」丈夫張繼聰同是恩主教書院的舊生，二人入行後才相識，並育有兩名子女，分別是大仔張瞻和細女張靖（Kakaball）。翻查網上資料，Kay在香港中學會考考獲最佳六科合共21分的成績，其後入讀香港公開大學，修讀翻譯及語言學科，2002年入讀香港大學文學院，主修美國研究。

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恩主教書院位於大埔培賢里，創校近50年，是一所津貼男女英文中學。除中文、中史、文學、普通話等學科，其他各科均以英語為授課語言，學校以「真理、義德、愛德、生命、家庭」5大核心價值，致力培育學生互愛、自尊和自律的品格和操守，反對過度的物質追求，重視德育，對學生禮貌、儀容、服飾、言談舉止均有嚴格的要求。著名校友除有謝安琪及丈夫張繼聰，亦有演員馬蹄露、DJ謝茜嘉。

▲ 恩主教書院的著名校友除有謝安琪及丈夫張繼聰，亦有演員馬蹄露、DJ謝茜嘉等。（香港經濟日報資料圖片）

同場加映：媽媽身兼8職

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