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營養補充品｜5種保健品組合不能同時服用　鈣鎂比例超過2比1增患心血管病風險

醫健人物

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

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5種保健品組合不能同時服用。

【營養補充品／鐵丸／鈣片／缺鐵性貧血】優質的營養補充品（supplements）絕對幫到手，我已服用很多年，但我發現，很多朋友每早把一堆營養補充品吞落肚，就趕去忙別的事情。

這也可理解的，都市人生活和工作都繁忙，但問題是，有些營養補充品若同時服用，會影響身體吸收或成分的發揮。先舉幾個不能同時一起服用的例子：

一、鋅（Zinc）和鈣（Calcium）：鋅能增強免疫健康或傷口癒合，而鈣則幫助骨骼健康。但兩者在腸道中會競爭吸收，一起服用會限制彼此的有效性。

建議：服用鋅和鈣補充品至少相隔兩小時。

二、鎂（Magnesium）和鈣（Calcium）：這兩種礦物質對人體都很重要，若一併服用，鈣鎂比例不能超過二比一。雖然鎂有助鈣的吸收，但過多的鈣（對骨骼健康至關重要）卻會阻礙鎂的吸收。鈣鎂比例一旦超過二比一，反會增加代謝、發炎和心血管疾病的風險。

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三、鐵（Iron）和綠茶（Green tea）：有些醫生會開鐵丸給病人補血（多吃會便秘，實則補血有更多好方法），但吃鐵丸時，不宜喝綠茶，因為綠茶的主要成分兒茶素（EGCG）與鐵結合時，會減少鐵的吸收。有研究顯示，飲用大量綠茶是導致缺鐵性貧血的一個關聯。（註）

四、鐵和鋅：二十五毫克或更多的鐵丸，會降低鋅的吸收和血漿總鋅的濃度。

五、鐵和鈣：鈣在腸道會和鐵競爭，抑制非血紅素鐵的吸收。故服食鐵丸後，最好相隔兩小時才服用其他補充品或喝綠茶。

註：Fan, F.S. （02016） ."Iron deficiency anemia due to excessive green tea drinking" Clinical Case Report, 4（11）, 1053-1056.

全文刊於《經濟日報》，原題為「這些補充品不能同時服用

撰文 : 利嘉敏

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