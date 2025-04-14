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凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

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雖然已四度榮升外婆，但這位70年代花星依舊美艷如昔！

【凍齡/單親媽媽/文雪兒】70年代女星文雪兒當年不足16已成邵氏武俠片花旦，但在1986年當紅之時宣布結婚息影，先後誕下兩名女兒，可惜婚姻只維持8年便離婚收場，為了爭奪兩女撫養權，她放棄贍養費，更母兼父職獨立湊大兩女，如今苦盡甘來，並將4度榮升做外婆，細女已火速懷上第3胎，文雪兒也不禁大讚愛女：「好生得，娶得過！」

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凍齡婆婆文雪兒｜為爭兩女撫養權放棄前夫贍養費

現年65歲的文雪兒第一段婚姻失敗後，便獨力撫養兩名女兒，她曾表示：「呢個係我哋嘅交易，我話可以唔要佢啲錢，但我哋唔好要咁多官司，爭嚟爭去，總之畀咗兩個女我自己搞掂就算，我唔想每個月等人過數。」為了讓女兒過更好生活，她經營美甲店生意母兼父職，至2005年終覓得第二春與建築師袁慧明再婚，還於2013年為過戲癮而答應拍攝無綫劇集《巨輪》，最新作品則有去年台慶劇《黑色月光》。

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拍畢《黑色月光》後，文雪兒去年決定「退休」享受天倫樂：「其實我暫時同電視台唔續約，如果有啱嘅角色，可能心癢癢拍返都唔出奇，你知拍戲係有癮。其中一個原因係想有多啲時間同個孫玩，而家我有三個男孫，成日見吓呢個、睇吓嗰個係好開心。我仲想有多啲時間同屋企人周圍去。」 

凍齡婆婆文雪兒｜第四度榮升婆婆　讚細女好生得

日前她就接受好友鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」訪問，更爆出喜訊，原來她將第四度榮升做婆婆，相當高興！文雪兒的大女張筠育有一子，而細女袁萃前年年初誕下大仔後，再度火速造人成功，細仔去年6月出世，想不到生產不足一年，今年又再造人成功，鍾慧冰忍不住笑說：「妳個女咁好生養。」文雪兒搞笑和應：「我睇佢個樣，如果我有個仔，我一睇呢個女仔，都會話呢個娶得過，好生得。」

文雪兒爆細女從小已很喜歡小朋友：「我覺得每個人都有自己嘅諗法，我大女同細女嘅諗法好唔同，我細女從小就希望可以多生啲小朋友，自己湊、自己玩，好似幼稚園，而家佢走嘅路係佢自己選擇，亦都係佢自己想行嘅路，我都戥佢開心。」問到會否想要一個孫女？文雪兒表明：「我唔敢講任何嘢，唔想佢哋有壓力，呢啲係人哋條命，我唔想左右，費事佢諗咁多。」

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凍齡婆婆文雪兒｜學霸大女做土木工程師

其實文雪兒的兩名女兒都十分乖巧，大女李佳怡還隨母親姓張（文雪兒原名張惠英），改名為「張筠」，而且是名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師；細女李佳欣則跟後父姓改名「袁萃」，修讀傳理系課程，現時幫媽媽打理美甲店業務。

此外，文雪兒的第二任丈夫袁慧明視兩位繼女如己出，講到丈夫，文雪兒笑說：「其實我吸引佢唔係因為我靚，我覺得佢鍾意嘅性格。我唔係一個好計較嘅人，小小事都會好開心，遇到啲唔開心嘅事，一陣間就算。我入行幾十年，冇同人鬧過交，我唔鍾意同人有衝突。」

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