地震防災包｜台公司推4款規格家庭系列防災包　一袋有齊22件好物兒童寵物款都有【附購買方法】

【日本地震/台灣地震/防災包推薦】近日多個地方發生地震，不少人都開始關注有關防災和避難的資訊，以減低災難到來時的損失。台灣有防災包公司推出家庭系列防災包，包含成人、兒童及寵物專用的防災包，一家人輕鬆做好防災準備！

地震防災包推薦｜台灣防災包公司推家庭系列防災包 最低$260起

為了應對地震來襲，「台灣防災包」公司推出家庭系列防災包，包括成人、兒童（適用於6至12歲）、狗狗及貓咪4種規格。成人的防災包為30L，共22件物件，如11合一多功能工具組、抽繩塑膠袋、儲水袋30L、輕便保暖毯、充氣枕頭附眼畢和耳塞、生理食鹽水等；兒童款則是15L，共21件物件，包括兒童粗棉手套、兒童輕便雨衣、儲水袋3L、酒精及優碘棉片等；至於狗狗及貓咪款共為15L，裝有清潔大小便的用品、清潔巾、外出水瓶、罐頭杓、保暖毛毯等。大家更可自選外包裝為儲物桶、防水包或純物品。

4款防災包的價錢分別是成人款台幣$1899（港幣約$453）、兒童款台幣$1899（港幣約$405）、狗狗及貓咪款台幣$1099 (港幣約$262)。

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地震防災包推薦｜可寄送至台灣酒店代收

目前其防災包暫不接受海外配送，有興趣購買的大家可以到台灣旅行時，寄送至酒店代收。將防災包加入購物車後，「付款運送方式」選擇宅配，配送地區為「台灣本島」，物流方式為「宅配」，再輸入酒店地址即可，而付款方式可使用信用卡、Google Pay、銀聯卡等。

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