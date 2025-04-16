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校園直擊｜聖公會奉基千禧小學禮堂設7米高太空飛船　學生模擬做小太空人在探索中成長

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 15 分鐘前

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聖公會奉基千禧小學禮堂架設7米高的大型太空飛船（吹氣星象廳），由導師化身領航員，帶領參加者飛往星際，認識太陽系外行星的奧祕及宇宙的浩瀚。

聖公會奉基千禧小學早前與家長教師會合辦「STEAM DAY─千禧小太空人計劃」，為該校學生與同區幼稚園學童在科學（S）、科技（T）、工程（E）、藝術（A）及數學（M）方面提供了豐富而多樣化的學習與探索歷程，激發了他們迎難而上，有志成為小太空人的夢想與潛能。

活動當天，校園劃分成4個探索區域，分別為體能訓練區（Physical Training）、技能區（Skills）、創意及想像區（Creativity and imagination）及知識區（Knowledge），讓參加者在成為小太空人之前在知識、能力、技巧及心態均作好準備。

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體能與勇氣的培養

體能訓練區（Physical Training）為參加者設計了多樣挑戰：學習駕駛探月車（電動高卡車）與太空船（無人機）技巧，為執行探月旅程進行基本的訓練；場區的抱石挑戰模擬太空人攀登太空險境，需要有勇氣和堅毅不放棄的精神。此外，場區更將體能訓練與科技結合，透過電子地板，參加者從對聲音及影像的接收與演繹，表現其靈活的反應及超強的體能與耐力。

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技能的實踐與創造

在技能區（Skills），參加者可以透過Lego編程及Ozobot巡線機械人進行無人駕駛，模擬太空探測任務，體驗電腦編程及無人駕駛技術對太空探測的重要性。此外，參加者還要應用閉合電路知識為太空訊號塔作檢查及維修，通過實作體驗提升動手能力及創造能力。

創意與想像的世界

創意及想像區（Creativity and imagination）是激活參加者靈感及表現智慧的舞台。從設計獨一無二的太空飛船和太空衣，到進行刺激的火山實驗，參加者都表現出無限的創科思維，及在未來的探索歷程中需要的創新精神及勇氣。

知識的探索與理解

知識區（Knowledge）的互動遊戲則為參加者提供了豐富的學習歷程，包括解碼遊戲、與太空詞彙有關的英語遊戲及對人類探月歷史知識的探索。禮堂架設7米高的大型太空飛船（吹氣星象廳），由導師化身領航員，帶領參加者飛往星際，認識太陽系外行星的奧祕及宇宙的浩瀚。這些活動不僅增強了參加者的邏輯思維和語言能力，也讓他們對宇宙的奧祕有更深入的認識，為未來擔任太空探索任務打下基礎。

「STEAM DAY 千禧小太空人計劃」是富有意義的學習活動，更是一個啟發探索者創造未來的珍貴旅程。通過家校合作，活動成功結合了科學、技術、工程、藝術和數學，讓孩子們在遊戲及體驗活動中感受成為小太空人的魅力，為創造未來生活注入能量。展望未來，聖公會奉基千禧小學將致力培育孩子們在探索中成長，追尋他們的太空夢！

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