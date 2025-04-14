  • 26°C
香港時間：2025414日 (一) 16:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

友乜唔講得｜蘭茜自揭為曾志偉處理行政工作最難之處　大型國畫作品《金剛經》獲知音人買下珍藏

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蘭茜揭為曾志偉處理行政工作最難之處，稱做呢行個個都係人才，你更加要200分去做好自己。

【蘭茜  / 曾志偉 / 梅小惠 / 江欣燕／友乜唔講得】由阮兆祥（祥仔）、梅小惠江欣燕合作拍攝的Talk Show《友乜唔講得》，昨晚邀請了兩位特別嘉賓，分別是當年憑藉「天花板刨西瓜」絕技爆紅一時的蘭茜，以及轉型為女強人、甚少現身公開節目的廖碧兒

昨晚《友乜唔講得》內，再現蘭茜當年刨西瓜的經典場，被主持人驚揭連西瓜皮都刨穿，獲錢嘉樂大贊「刨西瓜最高境界！」，經典又爆笑！此外，曾師承「獎門人」曾志偉的蘭茜，大談到為曾志偉擔任行政工作是最難之處。

久休復出丨58歲梅小惠宣布復出　無懼歲月痕跡屢晒素顏相單身多年新戀情疑曝光

點擊圖片放大
+3
+2

友乜唔講得｜蘭茜再現刨西瓜經典場面

當年憑藉「天花板刨西瓜」絕技爆紅一時的蘭茜，近年來隱居幕後，甚少現身於公開節目。

不過，蘭茜昨晚於節目中再現，當年與關詠荷鬥刨西瓜的經典場面。兩位「女刨家」拼盡全力刨到成身都係唔在講，蘭茜更被主持人林曉峰驚揭連西瓜皮都刨穿埋，錢嘉樂聞言即搭嗲：「刨西瓜最高境界！」經典又爆笑！

蘭茜於節目坦言：「做呢行嘅人都有團火，所以當年無論刨西瓜又好、刨粟米都好，只是想做好每個遊戲。」最後更是有感大拋專業bite：「呢行個個都係人才，所以你更加要200分去做好自己。」

點擊圖片放大
+5
+4

友乜唔講得｜蘭茜書寫《金剛經》獲大贊別具觀賞價值

除了綜藝感爆燈，蘭茜私下更是才華洋溢，除多年來為不同大小公司策劃team building，還學了20多年國畫。

蘭茜大方分享稱：「我自細就鍾意寫字同畫畫，我跟咗個老師差唔多20年，越學越有興趣，有時細嘅學識係要搵人教你。」

梅小惠聞言即補充，指蘭茜書寫的《金剛經》別具觀賞價值，「全部字大細同距離喺每一幅畫都一樣，蘭茜的《金剛經》除了曾獲展出機會，亦已獲識畫之人買回家收藏」。

蘭茜透露，要畫完金剛經的過程中著實花了很多很多的時間，「我寫咗好多年，由day1就開始寫，即係寫咗十幾廿年，寫咗好多次、無數咁多次。」她又補充，「可能第一張，你寫到第六行第五個字錯咗，你係成張唔要得。我係錯完又錯、錯完又錯，有時寫到尾二嗰三個字，你係過唔到就唔要得架喇。最後你見到嗰幾十張，都唔知寫咗幾多張」。

點擊圖片放大
+2

友乜唔講得｜曾為曾志偉擔任行政工作

曾師承「獎門人」曾志偉的蘭茜，談到為志偉的總經理職務擔任行政工作期間最不適應的一件事，蘭茜笑言竟然是要叫志偉做曾生：「你知我通常叫曾生做阿爸／老爺，但因為大家角色唔同咗，我Day 1就同自己講，叫老闆一定要講曾生。」

博學多才、興趣多多的蘭茜，大學時修讀人類學，故對於考古及人生意義等哲學課題頗有興趣，更為了想到博物館工作，而在古董店中打工打了7年之久：「因為做博物館要考好多試，所以我去咗荷里活道一間古董舖度做嘢，邊做邊學，做咗7年，我好鍾意保育呢個課題。」

點擊圖片放大
+9
+8

友乜唔講得｜阮兆祥昔日亡命「生吞蘋果

提到玩遊戲都要有專業精神，梅小惠提及當年與祥仔上《味分高下》，為了咬出有一定重量的蘋果，祥仔鋌而走險上演「生吞蘋果」，節目亦特意剪輯了當年的精彩一幕播出。小惠憶述當時情況謂，「佢差唔多成個蘋果塞咗入口！當時全場嗌晒救命。」

祥仔聞言即接話，「玩遊戲就係咁，我當時係盡我所能將我個口擘到最大，然後一嘢吸落個蘋果度，但因為我去得太盡，我一度褪唔番成嚿蘋果出嚟，係Kick住咗！最終我係咁上下上下用力搖，先至咬得番啖蘋果出嚟，爭啲甩骹嗰次。」

點擊圖片放大
+4
+3

【茜選快樂】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己【有片】

【茜選快樂】蘭茜相隔逾廿年重回老本行　坦言返商台開咪：非常戰戰競競

【昔日DJ】蘭茜淡出娛圈習書畫20年變身才女　舉行個人畫展感觸哽咽：人生好多起伏

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【茜選快樂】蘭茜相隔逾廿年重回老本行　坦言返商台開咪：非常戰戰競競
12:58 2023/01/08
【茜選快樂】蘭茜相隔逾廿年重回老本行　坦言返商台開咪：非常戰戰競競
【茜選快樂】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己【有片】
17:34 2023/01/26
【茜選快樂】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己【有片】
女神配對計劃｜姜大衛仔仔姜卓文鍾情李芷晴　Baby Face誓追求梁敏巧遭狠批
18:26 2025/03/24
女神配對計劃｜姜大衛仔仔姜卓文鍾情李芷晴　Baby Face誓追求梁敏巧遭狠批
足球女將︱蘇皓兒拋下女神包袱表現獲讚　Chloe重現As One《Candy Ball》舞蹈：群眾壓力
19:30 2025/03/26
足球女將︱蘇皓兒拋下女神包袱表現獲讚　Chloe重現As One《Candy Ball》舞蹈：群眾壓力
女神李佳芯︱Ali離巢榮升老闆自組工作室　李佳芯認ViuTV招手合作：最緊要角色同劇本吸引
17:26 2025/03/27
女神李佳芯︱Ali離巢榮升老闆自組工作室　李佳芯認ViuTV招手合作：最緊要角色同劇本吸引

你可能感興趣

【茜選快樂】蘭茜相隔逾廿年重回老本行　坦言返商台開咪：非常戰戰競競
12:58 2023/01/08
【茜選快樂】蘭茜相隔逾廿年重回老本行　坦言返商台開咪：非常戰戰競競
【茜選快樂】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己【有片】
17:34 2023/01/26
【茜選快樂】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己【有片】
女神配對計劃｜姜大衛仔仔姜卓文鍾情李芷晴　Baby Face誓追求梁敏巧遭狠批
18:26 2025/03/24
女神配對計劃｜姜大衛仔仔姜卓文鍾情李芷晴　Baby Face誓追求梁敏巧遭狠批
蘭茜 梅小惠 江欣燕 曾志偉 娛樂人物職業 阮兆祥 廖碧兒 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
鼻咽癌｜42歲前TVB男星患4期鼻咽癌　抗癌8個月罕現身　曾因出軌家暴星途盡毀
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
手機安全｜專家指從不熄手機易被竊個人資料　手機應多久關機一次？
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月14日 時間12:05）
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
袁潔瑩近況︱55歲袁潔瑩不再暴瘦回春與緋聞男友合照　坦言曾睇心理醫生首透露原因
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同
香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同