友乜唔講得｜蘭茜自揭為曾志偉處理行政工作最難之處　大型國畫作品《金剛經》獲知音人買下珍藏

【蘭茜 / 曾志偉 / 梅小惠 / 江欣燕／友乜唔講得】由阮兆祥（祥仔）、梅小惠、江欣燕合作拍攝的Talk Show《友乜唔講得》，昨晚邀請了兩位特別嘉賓，分別是當年憑藉「天花板刨西瓜」絕技爆紅一時的蘭茜，以及轉型為女強人、甚少現身公開節目的廖碧兒。

昨晚《友乜唔講得》內，再現蘭茜當年刨西瓜的經典場，被主持人驚揭連西瓜皮都刨穿，獲錢嘉樂大贊「刨西瓜最高境界！」，經典又爆笑！此外，曾師承「獎門人」曾志偉的蘭茜，大談到為曾志偉擔任行政工作是最難之處。

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友乜唔講得｜蘭茜再現刨西瓜經典場面

當年憑藉「天花板刨西瓜」絕技爆紅一時的蘭茜，近年來隱居幕後，甚少現身於公開節目。

不過，蘭茜昨晚於節目中再現，當年與關詠荷鬥刨西瓜的經典場面。兩位「女刨家」拼盡全力刨到成身都係唔在講，蘭茜更被主持人林曉峰驚揭連西瓜皮都刨穿埋，錢嘉樂聞言即搭嗲：「刨西瓜最高境界！」經典又爆笑！

蘭茜於節目坦言：「做呢行嘅人都有團火，所以當年無論刨西瓜又好、刨粟米都好，只是想做好每個遊戲。」最後更是有感大拋專業bite：「呢行個個都係人才，所以你更加要200分去做好自己。」

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友乜唔講得｜蘭茜書寫《金剛經》獲大贊別具觀賞價值

除了綜藝感爆燈，蘭茜私下更是才華洋溢，除多年來為不同大小公司策劃team building，還學了20多年國畫。

蘭茜大方分享稱：「我自細就鍾意寫字同畫畫，我跟咗個老師差唔多20年，越學越有興趣，有時細嘅學識係要搵人教你。」

梅小惠聞言即補充，指蘭茜書寫的《金剛經》別具觀賞價值，「全部字大細同距離喺每一幅畫都一樣，蘭茜的《金剛經》除了曾獲展出機會，亦已獲識畫之人買回家收藏」。

蘭茜透露，要畫完金剛經的過程中著實花了很多很多的時間，「我寫咗好多年，由day1就開始寫，即係寫咗十幾廿年，寫咗好多次、無數咁多次。」她又補充，「可能第一張，你寫到第六行第五個字錯咗，你係成張唔要得。我係錯完又錯、錯完又錯，有時寫到尾二嗰三個字，你係過唔到就唔要得架喇。最後你見到嗰幾十張，都唔知寫咗幾多張」。

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友乜唔講得｜曾為曾志偉擔任行政工作

曾師承「獎門人」曾志偉的蘭茜，談到為志偉的總經理職務擔任行政工作期間最不適應的一件事，蘭茜笑言竟然是要叫志偉做曾生：「你知我通常叫曾生做阿爸／老爺，但因為大家角色唔同咗，我Day 1就同自己講，叫老闆一定要講曾生。」

博學多才、興趣多多的蘭茜，大學時修讀人類學，故對於考古及人生意義等哲學課題頗有興趣，更為了想到博物館工作，而在古董店中打工打了7年之久：「因為做博物館要考好多試，所以我去咗荷里活道一間古董舖度做嘢，邊做邊學，做咗7年，我好鍾意保育呢個課題。」

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友乜唔講得｜阮兆祥昔日亡命「生吞蘋果」

提到玩遊戲都要有專業精神，梅小惠提及當年與祥仔上《味分高下》，為了咬出有一定重量的蘋果，祥仔鋌而走險上演「生吞蘋果」，節目亦特意剪輯了當年的精彩一幕播出。小惠憶述當時情況謂，「佢差唔多成個蘋果塞咗入口！當時全場嗌晒救命。」

祥仔聞言即接話，「玩遊戲就係咁，我當時係盡我所能將我個口擘到最大，然後一嘢吸落個蘋果度，但因為我去得太盡，我一度褪唔番成嚿蘋果出嚟，係Kick住咗！最終我係咁上下上下用力搖，先至咬得番啖蘋果出嚟，爭啲甩骹嗰次。」

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