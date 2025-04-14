靚媽精明眼︱港股受關稅戰影響受挫　兩餸飯店推$8雞髀餐「救市」

【港股/關稅戰/兩餸飯】香港經濟不景，股樓齊跌，恒指曾狂瀉逾3,000點，灣仔一間兩餸飯店，貼出告示推出$8雞髀餐，並附上恒指及上證綜合指數的點數波幅，又留言鼓勵市民。

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經濟不景兩餸飯店愈開愈多，與港人共度時艱。灣仔的「老闆娘家常飯」餐廳近日貼出單張，上面印上恒指及上證綜合指數的點數波幅，提醒投資涉及風險，請量力而為。

餐廳更宣布是優惠周，推出低至8元的雞髀餐。店方更貼心地指「開心唔開心都好，人生浮雲一場夢。有老闆娘陪住你，燒好雞髀撐大家」。

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兩餸飯︱網民大讚老闆娘好人

有網民在社交網站「香港兩餸飯關注組」分享，近日行經灣仔，看到店外出現長長人龍，發現原來是正出售8元雞髀飯。他大讚「老闆娘真係照顧晒每一個人嘅需要，冇錢食飯，可以用$8買雞髀飯」。另有網民表示「呢啲真心好人，本都收唔返，雞髀返嚟都7至8蚊」。

而該兩餸飯店更以生劏新鮮龍躉製作多款菜式，而每款售$68，在海報上表示「經濟艱難，送上一份愛」。

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