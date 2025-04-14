七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣

【七仙羽 / 余迪偉 / 何居倬 / 陳皓雲】「七師傅」七仙羽近期被指對天災、股市的預測中完又中，人氣急升，她在今晚（4月14日）現身由由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）主持的ViuTV新節目《晚吹－怨女俱樂部》。

七師傅在節目中分享初出道時曾遭遇無數冷眼和不公平待遇，更被圈內朋友出賣及利用，直言自己當時飽受欺凌和排擠，甚至被形容似大媽，又被貶為「無料到」。

她回憶有次冬天拍攝，被迫提早到達現場苦等，遭遇猶如看更的待遇，拍攝時更被同行漠視，主動示好亦遭無情拒絕，說到動情處更激動落淚。Adams即時安慰，稱七師傅充滿正能量和善良，鼓勵她繼續帶歡樂給大家。

七師傅走紅後，亦面對不少批評與攻擊，例如被罵「死神棍」和「小丑」，更曾被匿名大字報攻擊為「人渣七仙羽」。七師傅透露鎖定幕後主使者，雖然心中難受，但決定不與對方對質，只與伴侶傾訴。

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七仙羽灑淚︱被誤解為「白卡」

此外，她亦提到曾好心提攜某位在娛樂圈浮沉的女星，卻反被對方背後中傷，誣蔑自己借對方上位，更有對話紀錄證明該女星曾說自己很不喜歡七仙羽師傅，令七師傅感到委屈及失望，至今難以信任他人。

為釋放怨氣，七師傅節目中突然高歌一曲，卻頻頻忘詞，惹得主持爆笑連連。隨後她更掏出一條鞭子亂揮，波及主持，場面爆笑不斷。最後，她也為被誤解為「白卡」作出澄清：「其實我學歷咁高，我做開都係大集團，又係總編輯。如果你明白我，你就知道我係用心良苦。」

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