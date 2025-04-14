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沙塵襲港︱梁榮武：北風與溫帶氣旋疊加將污染物吹到香港　建議市民外出戴口罩惟「唔出街就最好」

港聞

發布時間： 26 分鐘前

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香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

受東北季候風相關的沙塵氣流影響，本港空氣質素轉差，今日（14日）上午的空氣質素健康指數健康風險級別為「高」至「甚高」。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武今早電台節目分析，有關現象並不常見，相信今日沙塵氣流襲港綜合了風向、沙塵暴規模等巧合因素。

梁榮武指，香港對上一次受如此嚴重的沙塵暴影響已是2010年，形容並不常見。他估計沙塵暴源頭是戈壁沙漠、內外蒙古等，因蒙古的畜牧業今年發展得快，多了牲畜，草原消耗快，荒漠化情況比以前明顯。而沙塵要影響到香港，有幾個先決條件，包括風力要夠大，以及北風路徑吹向香港。

周三轉吹東風   沙塵天氣將逐漸緩解

據天文台預測，一股偏南氣流會在本周中期抵逹並影響廣東沿岸。梁榮武指，今日日間天氣較晴朗，較易引致嚴重臭氧，預計空氣質素健康指數短期內處於較高水平，料周三（16日）轉吹偏東風時，沙塵天氣的情況會逐漸緩解。

梁榮武指，這一兩日內地多地達13級大風，風力相近本港的十號風球。他解釋，冷空氣造成高壓脊，令空氣湧至南面，同時低壓區產生的風場與高壓氣流一致，形成有疊加作用，出現巧合現象。梁指情況類似颳風與季候風疊加，今次則是北風、溫帶氣旋而形成，導致內地風力大時將沙塵吹到香港。

他續指，屯門吹北風，風力特別弱，污染物難以擴散和稀釋，加上北風繞過青山，可能導致氣流匯合，令屯門的空氣污染情況最為嚴重。

市民外出最好戴口罩   「唔出街就最好」

至於市民應如何預防受沙塵影響，梁榮武指即使戴上口罩，最多都是隔走部分懸浮粒子，無法隔開臭氧和二氧化氮，「除非你戴個潛水氧氣樽，咁就掂晒啦」，但這實際上不可能。他建議市民外出最好佩戴口罩，但「唔出街就最好」。

而市民在家是否不應開窗？梁榮武不開窗可以減少部分污染物飄入家中，但不可能長期不開窗，「唔夠氧氣都唔係好事」。

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