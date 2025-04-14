致癌危機｜研究揭超過50萬人喝1類飲品患癌　醫生警告：每日一杯胰臟癌風險激增87%【附4類天然健康防癌飲品】

【致癌／飲品／胰臟癌／飲食習慣】飲食習慣與健康息息相關，有些飲料更可能會提升致癌風險！最新研究數據指出，其中一種受歡迎的飲品與全球每年超過50萬例癌症病例有關，若每天飲用一杯，患胰臟癌風險甚至會增加87%。重症專科醫生黃軒提醒，選擇健康飲品對防癌至關重要，並提出4類天然健康防癌飲品建議。

最新影片：

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁上發文指出，最新研究證實，全球每年有超過50萬例癌症‌與含糖飲料直接相關，另外一些非含糖飲品也可能存在致癌風險。他列出了以下4類可能增加致癌風險的飲品：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 含糖飲品

根據《Circulation》期刊的研究指出，汽水和其他含糖飲料每年可能造成約6450人因癌症而喪生。每天飲用500毫升（約1杯大杯手搖飲）可能使胰臟癌風險激增87%。若每日攝取1杯70克糖（約2罐可樂），那麼胰臟癌的死亡風險將是未喝含糖飲料的年輕人3倍。由於含糖飲品造成的高血糖，易導致胰島素抵抗，促使癌因子IGF-1水平上升，進而引發細胞異常增生，提升致癌風險。

高糖飲食會使乳腺組織更加緻密，增加乳癌風險。有研究發現，採用西方飲食的人，乳腺緻密度增加41%；再加上攝取高熱量食物，乳癌發生的機率提升近50%。

2. 酒精飲品

世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）將酒精飲品列為一級致癌物。每攝取18克酒精（約1.5罐啤酒），消化道癌症風險增加7%。

肝臟代謝產物「乙醛」會直接損害DNA修復機制，誘發基因突變。「與飲酒有關的乙醛」也被列為一級致癌物，因基因遺傳因素，近30%的東亞人分解乙醛的酵素活性僅為一般人的10%，因此東亞人飲酒患食道癌和頭頸癌的風險較其他地區的人高。

3. 65°C以上熱飲

經常飲用過熱的飲品會造成黏膜反覆燙傷，引發慢性發炎，增加異常細胞增生與癌變的風險。國際癌症研究機構警告，高溫飲品使食道癌風險增加8倍，並將超過65°C的熱飲列為2A致癌物。

4. 加工果汁

加工果汁在生產過程中去除了水果的纖維，顯著加快果糖的吸收速度，增加肝臟轉化為脂肪的負擔，促進發炎反應。

有研究指出，經常飲用含糖飲品者的罹癌風險較一般人高18%，即使是宣稱100%純天然的果汁，也會使整體罹癌風險增加12%。

致癌危機｜4類天然健康防癌飲品

黃軒提醒，選擇健康的飲品對防癌至關重要。他建議日常可多喝一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的天然飲品。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

1. 清水（首選飲品）

這是最基本也是最重要的健康飲品。它能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，且完全不含熱量。

2. 無糖茶（原味茶）

各式不加糖的原味茶都是很好的選擇，例如：

綠茶：富含抗氧化劑，有助於心血管健康。

烏龍茶：具有獨特的風味，也有助於消化。

紅茶：溫和提神，適合早上飲用。

花草茶：例如洋甘菊茶、薄荷茶等，具有舒緩放鬆的效果，且不含咖啡因。

3. 無糖咖啡（原味黑咖啡）

適量飲用不加糖和奶精的黑咖啡可以提神醒腦，並含有一些抗氧化物質。但要注意咖啡因攝取量，避免過量。

4. 其他健康飲品

鮮榨果汁（稀釋）： 如果想喝果汁，務必選擇自己新鮮榨取的，並且用水稀釋飲用，以降低天然糖分攝取。不要濾掉果渣，因富含膳食纖維，但仍建議適量飲用，不宜取代飲水。

如果想喝果汁，務必選擇自己新鮮榨取的，並且用水稀釋飲用，以降低天然糖分攝取。不要濾掉果渣，因富含膳食纖維，但仍建議適量飲用，不宜取代飲水。 無糖豆漿： 含有豐富的植物性蛋白質和鈣質，是不錯的乳製品替代品。選擇無額外添加糖的。

含有豐富的植物性蛋白質和鈣質，是不錯的乳製品替代品。選擇無額外添加糖的。 無糖植物奶： 例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等，選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。

例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等，選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。 檸檬水/氣泡水（無糖）： 在水中加入新鮮檸檬片，可以增加風味，並補充維他命C。無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。

在水中加入新鮮檸檬片，可以增加風味，並補充維他命C。無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。 牛奶/乳酪飲品（無糖或低脂）： 提供鈣質和蛋白質，但要注意選擇無糖或低脂的，並適量飲用。

提供鈣質和蛋白質，但要注意選擇無糖或低脂的，並適量飲用。 鮮榨蔬菜汁：由新鮮蔬菜榨取而成，富含維他命、礦物質和膳食纖維。可以單獨飲用，也可以與少量水果混合以改善風味。建議以綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、芹菜、胡蘿蔔、甜菜根等為主要成分。同樣建議適量飲用，並作為均衡飲食的一部分。

黃軒提醒，健康的飲品選擇應以清水、無糖茶和無糖咖啡為主，並適量飲用鮮榨果汁、無糖豆漿、無糖植物奶等。即使是健康飲品也要注意適量，並觀察身體反應，注意自己身體對不同飲品的反應，如有不適應立即調整。

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

胰臟癌丨23項常見症狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾在其Facebook專頁上載影片，引述英國牛津大學2021年發布，一項針對2.4萬名胰臟癌患者的研究報告，研究發現胰臟癌患者有23項常見症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

資料來源：重症專科醫生黃軒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5