黑心咖啡｜冒充知名咖啡￥5成本賣￥69　場內惡劣環境曝光

北京警方日前搗破一個生產及銷售假冒知名品牌咖啡的犯罪集團，拘捕5名涉案人員，並揭露該集團冒充知名咖啡，以￥5成本賣￥69謀暴利場內惡劣環境曝光。

最新影片

綜合內媒及《央視新聞》報道，一名消費者於網上購買咖啡粉後，發現產品有異味，懷疑是假貨，遂向警方報案。北京警方隨即展開調查，發現該犯罪集團自2021年起在多個網購平台開設店鋪，假冒知名咖啡品牌進行銷售。經過追蹤，警方鎖定並搗破位於京外某處的造假窩點，當場拘捕5名嫌疑人，並查獲大量未加工咖啡豆、劣質糖漿、咖啡研磨機、封口機及印有某品牌商標的假冒包裝。

冒牌咖啡｜工廠內異味撲鼻 衛生狀況惡劣

報道影片中可見，該工廠據點衛生狀況極為惡劣，場內遍布垃圾、廢物及雜物，警方形容進入現場時，場內異味濃烈，散裝咖啡豆堆放在鄰近「旱廁」的倉庫內，器械表面覆滿厚厚灰塵，存放「糖漿」的廢舊礦泉水桶內滿是霉斑，這些糖漿以劣質香精勾兌而成，對外聲稱是品牌咖啡專用。

警方要求嫌疑人現場演示的生產過程，發現他們會使用骯髒的工具隨意將咖啡豆磨成粉，並且未經洗手便直接用手抓取裝袋包裝，蹲坐在地上用包裝袋接住咖啡粉，場內塵粉紛飛。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

冒牌咖啡｜聲稱「從廠家拿貨」 ￥5成本賣￥69

報道指，該犯罪集團以低價策略吸引消費者，例如官方售價70元人民幣（約74港元）的140克咖啡粉，在其網店中500克僅售約23元，不到官方價格的三分之一。他們於網店宣稱產品為「從廠家拿貨」或「不在市場上販售的規格」，以促銷和折扣為噱頭魚目混珠。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事實上這些山寨咖啡原料極其低劣，網上其中一份標價69元人民幣（約73港元）冒牌咖啡粉，成本僅5、6元人民幣（約5.3至6.3港元），雖然售價遠低於正品，仍能帶來近10倍的暴利。當消費者質疑產品質量時，因為成本極低，因此集團不懼退款，甚至以「假一賠三」賠付來平息爭議。

警方強調，工廠惡劣環境和粗糙生產過程，對消費者健康構成嚴重威脅。劣質原料與不衛生的操作，可能導致食品安全隱患。北京警方呼籲消費者提高警惕，選擇正規購物渠道，避免因貪圖便宜而購買來歷不明的產品，以保護自身權益與健康。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映｜外觀上難以分辨食物是否沾上細菌

根據食物安全中心資料所示，食物中毒是指吃了不潔或有毒素的食物而引致的急性疾病，其症狀通常在進食後1至36小時內出現。患者一般的症狀包括腹瀉、肚痛和嘔吐。由於在外觀上很難分辨食物是否已沾上細菌，故此人們很多時會偶一不慎、吃了一些受污染的食物。最普遍的情況是，預先烹調好的食物因沒有適當地蓋好而沾上細菌，並存放於室溫下，令細菌有時間及在適合溫度下迅速繁殖或產生毒素，導致食物中毒。

資料來源：央視新聞

相關報道：

無毒咖啡｜咖啡經高溫烘焙可釋致癌物 63款中僅22款屬無毒安全咖啡

食用安全｜21歲女機場買咖啡飲一半驚見成杯蟲 過敏休克入ICU 36小時險亡

東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬 嚴重危害心臟病者

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5