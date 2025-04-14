謝霆鋒演唱會｜AlipayHK首次採用藝人做App Skin　謝霆鋒成為全港首個擁有動態錢包Skin藝人

【AlipayHK / 謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會】AlipayHK破天荒首次用藝人做App Skin，首炮找來即將在本月尾於啟德開騷的謝霆鋒打頭陣，成為全港首個擁有動態錢包Skin的藝人。

謝霆鋒時隔25年再返港開演唱會，歌迷們的反應可以說是相當之熱烈。AlipayHK亦趁熱推出新款Skin以霆鋒即將舉行的演唱會海報為主題，包括AlipayHK主頁、「付款碼」、「我的」等頁面，下載收費10元，由今日（4月14日）下午3時起，至7月14日期間限定發售。

當中最煞食是Skin加入動態效果，霆鋒的演唱會造型會在錢包內「活」起來！Fans更可以「日睇夜睇」偶像個樣，連俾錢都型過人。

作為首位進駐電子支付的藝人，謝霆鋒獲AlipayHK大贊表示，「霆鋒的型格形象與電子支付的創新理念完美契合！」

謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒演唱會開售半小時火速售罄 主辦方積極研究開Part 2

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