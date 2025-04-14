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公立醫院收費調整｜盧寵茂料僅6.6萬人申請減免　議員質疑低估申請人數

港聞

發布時間： 2 小時前

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醫務衛生局長盧寵茂。（資料圖片）

政府早前公佈公營醫療收費改革方案，同時放寬醫療減免門檻。今日（14日）在立法會衞生事務委員會會議，醫務衛生局長盧寵茂指估計140萬合資格申請減免人士中，有6.6萬人需要申請豁免，又強調改革是全盤考慮、環環相扣，對於方案態度堅定。

新收費實施後，公營醫療收費的資助率會降至94%，政府稱目標是5年內將資助率降至90%。盧寵茂指「9成唔會話係最終極」，而急症室非緊急病人收400元，亦非當局計劃的終點。他說會持續改革，並於適當時間進行醫療融資檢討。

九龍中楊永杰關注，不少長者對改革後收費不清楚，「唔係個個都好似局長你咁醒目」，認為當局應簡化減免機制申請程序，舉例指如符合資格領取長者生活津貼等於獲豁免，相信可釋除大部分市民疑慮。他續指，豁免機制實施下市民必「湧住去申請」，質疑800多個醫務社工能否處理140萬合資格人士申請，憂低估申請人數。

盧寵茂回應指，預計共有6.6萬人申請豁免，局方會安排行政人員處理入息、資產等文件，非因收入及經濟原因申請豁免才需醫務社工支持。

醫管局行政總裁高拔陞補充，有經濟及醫療上需要才可申請豁免，並非坊間所說「申請咗先」，當局目前已有機制，可簡單審批市民資產，「一符合就可以批」。

可動用100億基金「頂一頂」加幅？  盧：只佔每年開支一成

選委界陳凱欣質疑社區藥房、普通科門診及夜診不足，加價太趕急。她指出，上屆政府於2019年的預算案提出設立100億元公營醫療撥款穩定基金，確保公營醫療系統仍然補貼97%病人，問當局「有冇用咗手上工具先大幅加價」，如果動用100億基金，目前加幅可否「頂一頂」，不要如此快推行。

盧寵茂指，100億只佔公營醫療每年開支一成，單純靠這個資金投入，而不針對根本問題善導醫療服務，不會達致改革效果。盧強調，是次改革其中一個原則是能者共付，200萬基層市民外，有能力的市民應付出一點。

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